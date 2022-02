RADUNOVIĆ (DF): Krivokapić se dogovarao sa svima, sem sa nama! Ako DPS bude deo vlasti, jasno je da je volja naroda izneverena!

On je istakao da je svako od poslanika većine pomalo kriv što je Krivokapić došao u poziciju da postane premijer.

"Prvo građani Crne Gore moraju da shvate da 30. avgust i datum pobede ove tri koalicije moraju da posmatraju sa dva aspekta. Jedan je činjenica da smo pobedili na izborima, i to je do 30. avgusta onaj period kad smo se svi zajedno borili, kad smo svi zajedno imali praktično zajedničku platformu, niko sa DPS-om, i period posle 30. avgusta, kada smo dobili jedan neverovatni eksperiment koji se zove ekspertska vlada, a da nije ni ekspertska" rekao je Radunović.

Za ovaj prvi deo, za činjenicu da je Zdravko Krivokapić uopšte došao u poziciju da bude premijer ima više krivaca. Svako od nas koji ovde sedi je pomalo krivac, što je konkretno predložen, najviše je kriv Milan (Knežević) koji ga je ovde predložio zvanično, mada je to bilo dogovoreno, ali činjenica je da je to što nam je neko koga nam je predložila Crkva pomogao da osvojimo više glasova učinilo da mi dobijemo onoliko glasova koliko smo dobili. U čemu je samo problem? Problem je što nam je predložen pogrešan čovek. Da nam je predložen neko drugi, a ne Zdravko Krivokapić, verovatno mi danas ne bi o ovome pričali" kazao je Radunović.

"Da smo mi tražili da taj kandidat prođe pet iteracija, kako je to voleo da kaže tada mandatar Zdravko Krivokapić što je on od nas tražio, pet iteracija da prođemo, pet testova da ispunimo sve što on traži, verujte on ne bi prošao ni prvi. Nego, tu je ta greška što se tiče Demokratskog fronta, što smo mi dozvolili da čovek koji nije talentovan za politiku dođe u poziciju da formira vlast. Ovo pričam zbog građana koji su glasali koaliciju Za budućnost Crne Gore i posebno Demokratski front, koji nam na neki način zameraju što smo mi vrlo rano počeli da kritikujemo Zdravka Krivokapića i njegovu Vladu" istakao je on.

foto: Youtube prtscr / Skupština Crne Gore

"Ljudi to je vrlo prosto. Vi niste bili u prilici u kojoj smo bili mi, a to je da ga vrlo brzo upoznamo. Vrlo brzo smo shvatili kakav problem imamo. Ozbiljan problem. Zdravko Krivokapić je pravio Vladu mesecima, obećavao je raznim ljudima da će da budu savetnici, ministri, ambasadori, obećavale su se ovakve i onakve vlade. Sa svima se dogovarao osim sa ljudima iz koalicije Za budućnost Crne Gore. Jeidno nije komunicirao sa liderima naše koalicije, nego je potrčao u zagrljaj lidera druge dve koalicije. A druge dve koalicije i njihovi lideri da baštine istu politiku kao mi bili bi na našoj listi. Oni su druga lista i imaju druge interese. Ovo pričam isključivo zbog građana, danas je poslednji dan kada treba da se priča o ovome, a sve ostalo neka ostane za knjige" dodao je Radunović.

Radunović je kazao da mu se na osnovu današnje izjave potpredsednika Vlade Dritana Abazovića, čini da opcija sa DSP-om „neće igrati“.

Ipak, kako dodaje, ako se desi da DPS bude deo vlasti na bilo koji način, to je izneveravanje glasača koji su 30. avgusta 2020.glasali tri pobedničke koalcije.

"Neverovatno je da bilo ko pokuša da objasni građanima da se DPS neće ništa pitati u takvoj vlasti", poručio je Radunović.

Kurir.rs / Borba,me, In4s.net, Foto: Youtube prtscr / Skupština Crne Gore