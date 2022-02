SITUACIJA U CRNOJ GORI MOŽE MNOGO DA KOŠTA SRBE: Danilović strahuje od jednog FAKTORA, koji ne bi bio u skladu sa izbornom voljom

O zaključcima današnje sednice o izglasavanju nepoverenja Vladi Crne Gore i implikacijama na budućnost Crne Gore, urednica i voditeljka emisije Usijanje na Kurir televiziji Silvija Slamnig razgovarala je sa gostima Usijanja, a to su bili: Goran Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar i Zoran Milosavljević, politikolog.

Goran Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore, misli da bi ovakva situacija u Crnoj Gori mogla da košta Srbe u Crnoj Gori.

- Mislim da se ovde sve zna i da nema tajni. Mi smo odavno rekli. Glasaćemo protiv izglasavanja nepoverenja, iz jednog razloga, ovo je više od glasanja o vladi. Ne radi se samo o sudbini Zdravka Krivokapića, i Ujedinjena Crna Gora, smatra da se ovde radi o prinipijelnosti. Danas nije dan D za Crnu Goru. Pozivali smo naše partijske kolege da zanemare razloge zbog kojih nešto prećutno odobravaju, ili podržavaju. Postoji jedna vrsta političke kivnosti političara koji žele da budu državnici i to je nedostojno. Moramo gledati celu kuću, a ne samo vlastitu sobu. Ne radi se o tome da li podržavamo Zdravka Krivokapića, već je stvar mnogo veća od toga. Među prvima sam insistirao da ovu vladu treba popraviti, da je previše teško napravljena. Nemati nikakvu alternativu prilično je neozbiljno i moglo bi skupo da košta i to najviše srpski narod. Svi drugi su nekako zadovoljni, čak i ovim što se dešava danas. Ovde niko 30 godina nije trpeo torturu kao mi - rekao je Goran Danilović, lider Ujednjene Crne Gore.

Politikolog Zoran Milosavljević misli da danas nije, takozvani, dan D za Crnu Goru i njene građane.

- Imali smo situaciju da su i premijer i potpredsednik napustili sednicu. Član 110 Ustava Crne Govori da kada vlada nema većinu u parlamentu, vlada prestaje da vlada. Gospodin Krivokapić je imao mogućnost da nešto promeni, ali nije. Vlada nije imala snage da se odupre jakim korenima koji su tu uspostavljeni. Crna Gora se nalazi u veoma teškpoj situaciji. Sve u svemu nema osnova da Crna Gora ima stabilnu budućnost, ovo svakako nije dan D za Crnu Goru - rekao je Zoran Milosavljević, politikolog.

Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar smatra da je izvesno da Zdravko Krivokapić neće više biti premijer Crne Gore, ali i dodaje koja bi rešenja bila moguća.

- Izvesno je da Zdravko Krivokapić neće biti premijer. Postoje opcije su jedine moguće, a to su - moguće je da se napravi tehnička vlada, koja bi bila oročena, i koja bi pripremila izbore, moguća je i manjinska vlada, koju bi činila URA sa predstavnicima opozicije. Meni deluje da za sada ne postoji scenario od tačke A do tačke Š. Još uvek se opipavaju snage. U postojećim okolnostima da se sve reši su novi izbori. Bilo bi potrebno da te nove izbore sprovede neke nove izbore. Nisam siguran da je URA spremna da uđe u koncept manjinske vlade, bez bar još jednog političkog subjekta iz postojeće većine, da li je to SNP ili nego drugi - Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

Danilović ističe i da nije iznenađen trenutnim dešavanjima u Crnoj Gori, ali i da posebno strafuje od faktora stvaranja nove vlade, koja ne bi bila u skladu sa izbornom voljom građana.

- Samo se u jednom trenutku pojavila jedna platforma, odnosno jedan Memorandum o saradnji, koji prvo nije trebalo da ima bilo kakve političke konotacije, pojavili su se potpisnici delom iz parlamentarne većine, delom iz opozicije. To je bio okidač za neke od nas. Ne mogu da se pretvaram da sam iznenađen, jer imam veoma dosta političkog iskustva. Sve ovo će dovesti do stvaranja nove vlade, koja nema nikakve veze sa biračkom voljom građana, koja ruši član 2. ustava - rekao je Goran Danilović, lider Ujednjene Crne Gore.

