CRNA GORA: Odluka o državljanstvu sporna politički i krivično-pravno

Dok je trajala rasprava u parlamentu, vlada je juče na elektronskoj sednici, mimo znanja ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, usvojila Odluku o izmeni odluke o kriterijumima za utvrdjivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom.

Podgoričke Vijesti danas navode da je Sekulović za nameru saznao iz Vocap grupe, kada je počela elektronska sednica, pokušavajući da ubedi kolege da se odustane od toga.

Profesor Pravnog fakulteta i advokat Miloš Vukčević rekao je da ono što premijeru "nije pošlo za rukom pre godinu, sada je uspeo da uradi sa grupom svojih ministara, ali uz grubo kršenje procedura u radu vlade".

-Time pokušava da pred sam kraj rada vlade izmeni broj i strukturu biračkog tela u Crnoj Gori, smatra Vukčević i dodaje da to budi opravdane sumnje u mogućnost izbornog inžinjeringa i to već pred naredne parlamentarne izbore", ocenio je Vukčević.

Zamenica programske direktorke NVO Centar za demokratsku tranziciju CDT Milena Gvozdenović saopštila je da odlazeća vlada "očigledno ne promišlja jasno svoje poteze u poslednjim danima mandata".

-Vraćanje nazad na ovakvu odluku, u ovako osetljivom trenutku je izuzetno neodgovorno i može gurnuti crnogorsko društvo u sukob. Ili je vlada u nekoj vrsti magnovenja i ne zna šta radi ili jednostavno nisu dobronamerni, jer ovo niko dobronameran ne bi učinio. Ovakav potez u poslednjim danima mandata nije samo za političku već i za krivično-pravnu odgovornost, rekla je ona.

Crnogorska vlada je na jučerašnjoj elektronskoj sednici, u toku skupštinske rasprave o izglasavanju nepoverenja vladi, usvojila izmene odluke kojima je olakšan prijem u crnogorsko državljanstvo.

Vlada je pre godinu dana odustala od usvajanja te odluke nakon protesta gradjana i opozicije koja je tvrdila da se time želi prekrojiti birački spisak. Oni su tada blokirali pojedine saobraćajnice, a organizator protesta bio je Patriotsko komitski savez.

Usvojenim izmenama odluke, kao jedan od uslova za dobijanje crnogorskog državljanstva pored trajnog boravka računaće se i privremeni, što do sada nije bio slučaj. Izmenama odluke biće omogućeno da se brže dodje do crnogorskog državljanstva jer se do sada privremeni boravak koji je trajao pet godina i bio uslov za dobijanje stalnog boravka, nije računao u vreme potrebno za sticanje državljastva.

Zakonom je propisano da se crnogorsko državljanstvo može steći prijemom ako neko, između ostalog, u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi deset godina pre podnošenja zahteva, dok je odlukom o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom propisano da se pod zakonitim boravkom podrazumeva stalni boravak.

