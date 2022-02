DEMOKRATSKA CRNA GORA: Častan čovek ne organizuje proteste zbog sebe, već zbog naroda!

Demokratska Crna Gora reagovala je na izjavu poslanika Socijalističke narodne partije (SNP) Dragana Ivanovića da Demokrate protestuju zbog njihovog predsednika Alekse Bečića, koji je potom upitao i gdje bi bila volja naroda da je Abazović 31. avgusta prišao drugoj strani.

Demokrate poručuju da bi se Dragan Ivanović morao setiti da je u periodu izdaje Pozitivne Crne Gore poslanik SNP-a, koji je sada njihov visoki funkcioner, govorio da "ovo ne samo da je politička izdaja, ovo je gore od političke prostitucije".

Kazali su da Ivanović odlično zna da nikada niti jedan častan čovek nije organizovao skupove sebe radi, već naroda radi.

"Pokušavaju u SNP to da zaborave i maskiraju nekakvim "opštim dobrom", ali nevolja je što su glasovi naroda koji ih podsjećaju na istinu sve jači. Ovo je skup protiv onih koji hoće da prekroje izbornu volju građana, protiv onih koji su prevarili birače, koji su izdali borbu naroda Crne Gore. I sasvim razumijemo što je sve ovo Ivanoviću teško palo. Ivanović, veoma bledom, nevoljnom argumentacijom pokušava opravdati postupke SNP ali se - logično! - ne snalazi dobro u odbrani neodbranjivog.

Vajber prepiske iz URA-e čija je autontičnost priznata, u kojima se kaže da dingiraju pregovore, te otvoreno priznanje Božene Jelušić sinoć u Skupštini pred očima cele crnogorske javnosti da se i prije izbora 2020. planiralo, ali tada nije smelo reći da će se u izdaju za račun DPS jer građani ne bi onda glasali za to. E to se zove prevara, gospodine Ivanoviću, kojoj se evo priključio i SNP!", poručuju Demokrate.

Oni su upitali SNP koje je to "opšte dobro" zbog kojeg ta partija pravi Vladu koja će, kako navode, biti u šaci DPS-a, te koji su to državni i građanski interesi zbog kojeg pravite Vladu koja zavisi od volje DPS-a?

"Je li to "opšte dobro" u stvari zaštita kadra i šema DPS-a? Mi smo sigurni da jeste baš to. A i građani s nama, koji vam poručuju srećan put Pajovići! Pokušavate li se presmešnom pričom o "odbrani Bečićeve funkcije" sakriti da vam je juče predsednik DPS-a najjasnije poručio da će podržati manjinsku Vladu uz "razumne uslove", a šta on smatra razumnim vidjećete uskoro. Preciznije: vidjećete koliko košta njegova podrška. Kažite nam samo jedno: hoćete li do kraja nedjelje predložiti Jokovića kao kandidata za predsjednika Skupštine, kog će birati DPS?", zaključuju u saopštenju.

Kurir.rs/Vijesti.me