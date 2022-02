DRITAN ABAZOVIĆ: Mislim da postoji ozbiljna većina za formiranje vlade, navijam da i DF bude deo tog procesa

Predsednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je nakon sastanka sa predstavnicima Demokratskog fronta da je stav DF-a da bi voleli da se konstituiše vlada u okviru parlamentarne većine, da ima ograničen rok, i da neka pitanja kao izbori budu tretirana kao prioritetna.

"S DF-om kao i uvek vrlo ugodan sastanak. Predstavili smo magistralni pravac i prioritete manjinske vlade. Oni su rekli da su to primili k znanju i da će se oglasiti. Naglasili su neke važne stavke, kao što je popis stanovništva koji bi trebalo da bude do kraja godine. U razgovorima učestvuje 70 od 81 poslanika", rekao je Abazović.

On je dodao da je juče uputio poziv i lideru Demokrata Aleksi Bečiću, ali da se iz te partije nisu oglašavali.

"Još jednom ih pozivam da sednemo za sto. To ne znači da se moramo dogovoriti, ali upućujemo tu poruku. Ako odbijaju dijalog, to je njihov legitiman stav. Razgovaralo se sa svima isključujući DPS, ali nije problem ni da se sa njima obavi razgovor", rekao je Abazović.

Ne bi, kako je naveo, imali ništa protiv da ljudi poput poslanika Demokrata Dragana Krapovića i Zdenke Popović budu ministri.

Očekuje da predsednik države Milo Đukanović održi konsultacije sa svima.

"Sve što se sad dešava je uzaludno gubljenje vremena. Očekujem da predsednik uradi to što pre. Mislim da postoji ozbiljna većina za formiranje vlade. Navijam da i DF bude deo tog procesa. Ne mogu da kažem da će to biti, ali voleo bih", rekao je on.

Abazović je naveo i da se razgovaralo sa liderom Demosa Miodragom Lekićem, Pokretom za promene... "Realnije bi bilo da se formira neka većina, nego da se ne formira. Krajnji cilj je da vladu podrži 49 poslanika ili više. Ako ne bude, to nije deblokirajuće za procese."

Naveo je da odgađanje lokalnih izbora nije bilo na dnevnom redu razgovora i da to nije niko pominjao.

Mandić je prije dve noći rekao da ne želi da učestvuje u novoj vladi, ali da bi njegov politički savez trebalo.

Iz koalicije "Crno na bijelo", koja je za izlazak iz političke krize u januaru predložila format manjinske vlade, tada su rekli da u takvoj vladi ne bi bilo mesta za DF i Demokratsku partiju socijalista (DPS), ali da bi voleli da dobiju podršku svih političkih subjekata.

