MITROPOLIT JOANIKIJE: Mnogo je nesloge - Crna Gora je projektovana da bude mala Ukrajina

"Mnogi svetski mešetari su, naravno, tu gledali svoj interes. Kao što vidite, premnogo je laži. Mi moramo da saosećamo sa pravoslavnim narodom u Ukrajini, pre svega da se molimo Bogu za taj narod, koji se, nažalost, međusobno zavadio. A to nam ne deluje nepoznato: i kod nas je mnogo podela i zavada. Pa i Crna Gora je projektovana da bude mala Ukrajina", istakao je Joanikije koji je danas služio liturgiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.

Poručio je da se nada da će se stanje u Ukrajini brzo smiriti. "Danas je najteže Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, našoj braći koju predvodi Mitropolit Onufrije. To je kanonska Crkva koja je u jedinstvu sa Moskovskom Patrijaršijom i sa svim drugim Pravoslavnim Crkvama u vaseljeni. Njima je najteže", rekao je Joanikije.

On je, kako je objavljeno na sajtu MCP "pozvao verne na prikupljanje pomoći pravoslavnoj braći u Ukrajini, što su oni činili već u toku današnjeg bogosluženja".

"Tamo su duboki koreni Pravoslavlja. Tamo je veliki oslonac celog Pravoslavlja. I svi pravoslavni treba da se mole da dođe do mira u bratskoj Ukrajini", kazao je Joanikije.

Rekao je da "dugovremena borba Pravoslavlja s ikonoborcima u mnogo čemu podseća na borbu Pravoslavlja s ateizmom, komunizmom, sa bezbožnim ideologima našeg vremena".

"I ta borba traje, evo, preko stotinu godina, otkad je to zlo došlo nama iz Evrope, iz protestantske Evrope – to zlo bezbožništva, ateizma i komunizma. I evo ta borba traje i ponela je premnogo žrtava. Zamislite samo koliko u Rusiji, a nažalost i kod nas. I kod svih slovenskih naroda", rekao je on.

On je kazao da se nada da će, "kao što je ikonoborstvo moralo da uzmakne i prestane, tako i komunistička bezbožna ideologija ustuknuti pred Pravoslavljem".

"Jer, Pravoslavlje ima lepotu, ima istinu, ima pravdu, ima milost, ima čoveštvo, bogoljublje i čovekoljublje. I to je naše oružje s kojim se borimo i vojujemo", kazao je Joanikije.

Dodao je da "mi pravoslavni verujujemo da pred tim oružjem ne može niko odoleti".

