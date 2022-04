IZBOR NOVE CRNOGORSKE VLADE: Sednica skupštine zakazana za kraj aprila na Cetinju

Šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da je formalni zahtev predat kako bi se odblokirao rad parlamenta.

"Juče smo podneli inicijativu Branki Bošnjak za zakazivanje kolegijuma i sednice Skupštine, ali ona to do ovog trenutka nije uradila. U medijima je iznela da to neće uraditi", rekao je on, a prenose Vijesti.

"Odredili smo da sednicom predsedava potpredsednik Ibrahimović. Očekujem od generalnog sekretara i službe Skupštine da sarađuju sa Ibrahimovićem", dodao je Konatar.

Kako je rekao , predložili su dnevni red sednice sa šest tačaka, prva je izbor predsednika Skupštine, a druga izbor 43. vlade.

Potpredsednik Skupštine Crne Gore Ervin Ibrahimović je novinarima rekao da je važno da je većina sazvala sednicu i da nakon više od dva meseca blokade "danas počinjemo priču o odblokiranju najvišeg zakonodavnog doma".

Potpredsednik Skupštine iz Demokratskog fronta Strahinja Bilajić podneo je juče ostavku na mesto poslanika i funkciju potpredsednika Skupštine, iako je njegova obaveza bila da zakaže novu sednicu.

Mandatar Dritan Abazović najavio je da će nova, 43. vlada Crne Gore imati podršku 46 poslanika, te da je dogovor postignut, ali nije izneo imena novih ministara.

Kurir.rs