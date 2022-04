DRITAN ABAZOVIĆ O DOJAVAMA O BOMBAMA U ŠKOLAMA, VRTIĆIMA I OPŠTINAMA Građani treba da se osećaju bezbedno, nema razloga za paniku

Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Dritan Abazović izjavio je danas povodom dojava o bombama u školama, vrtićima i lokalnim samoupravama da mesta panici nema i da policija radi svoj posao u rešavanju slučaja.

"Građani treba da se osećaju bezbedno, nema razloga za paniku. Policija postupa u skladu sa zakonom i proveravaju se svi objekti. Radi se o pokušaju stvaranja tenzija i unošenja nemira. To se desilo i prvi put, nema rasula u sektoru bezbednsti, ništa se poslednji put nije desilo i nadamo se da će tako biti i ovaj put", rekao je Abazović novinarima.

Pojasnio je da se na zahteve drugim državama ne odgovara promptno te da pokušaj da se otkriju IP adrese sa kojih se pretnje šalju ne mogu brzo doneti rezultat.

Upitan da li deli mišljenje predsednika Crne Gore Mila Djukanovića, da bombama priete protivnici formiranja nove vlade, Abazović je kazao da to postoji kao mogućnost.

"Nisam siguran, ne bih to isključio, iako nemam informacije. Bombama prete oni koji ne žele progres, jesu li to oni koji ne žele novu vladu - moguće je, ali takvim strukturama ne odgovoara nijedna vlada. Ne bih vezao za vladu već da se radi o ljudima koji imaju svoje agende, a one sigurno nisu progresivne i dobronamerne. Interes gradjana je da se stvari deblokiraju i da idemo dalje, gradjani očekuju da rešimo problem”, istakao je Abazović.

Upitan kako komentariše što se policijski zvaničnici nisu oglasili danas, Abazović je rekao da policija radi svoj posao.

"Većina škola je koopreativna. Mnogi sa kojima sam razgovarao imaju svest da neko želi da malo izazove paniku. Možda je i dobro da političari ne dolivaju ulje na vatru, jer ne mogu biti od pomoći", rekao je Abazović.

Pretnje o navodno postavljenim eksplozivnim napravima jutros su osim na adrese škola u Crnoj Gori stigle i na adrese nekoliko crnogorskih opština.

U medjuvremenu su evakuisana i deca iz predškolskih ustanova.

