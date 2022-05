ABAZOVIĆ: Ne smemo da propustimo ovu šansu, vrata EU su otvorena za Crnu Goru

"Mislim da svi u Crnoj Gori treba da budemo vrlo optimistični bez obzira što su teška vremena, u smislu dešavanja na istoku Evrope. Smatram da Crna Gora mora iskoristiti ovu šansu. Vrlo sam optimističan, prenio sam sve poruke i sve obaveze. Izuzetno su zadovoljni što je počela da funkcioniše pravda u Crnoj Gori", rekao je on novinarima u Briselu.

On je apelovao na političke subjekte da zajednički stave nacionalni interes na prvo mesto, da pokušaju do 31. jula da donesu makar jednu od najvažnijih odluka, a da u toku češkog predsedavanja, koje će nastupiti od 1. jula do kraja ove godine, dok Crna Gora dobije završna merila.

U Briselu se, kako je rekao, govorilo i o ekonomskim temama, infrastrukturi, budućim projektima za koje, ističe, postoji interesovanje da se finansiraju iz evropskih finansijskih institucija.

"U svakom slučaju, mislim da je ovaj prvi sastanak pokazao ono što smo osetili nakon što se uspostavila nova Vlada u Crnoj Gori - da je ovo prilika koja se retko ukazuje i da u ovakvoj geopolitičkoj situaciji možemo da iskoristimo priliku da Crna Gora bude jako pozitivan primer. Izuzetno im je važno da taj primer i dobra vibracija iz Crne Gore bude prenešena u region i to će biti motiv više za nas političare da u dobroj komunikaciji sa kolegama u regionu i drugim zemljama prenesemo optimizam i pokušamo zajednički da idemo napred", zaključio je Abazović.

Kurir.rs/Beta