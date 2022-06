OSNOVAC BIZNISMEN IZ NIKŠIĆA: Matija (17) se već godinama uspešno bavi pčelarstvom, počeo od jednog roja, sada ima 30 košnica

Nije lako pokrenuti neki posao, pre svega usuditi se, ali ako to još učini osnovac onda je to pravi kuriozitet. Sada sedamnaestogodišnji Nikšićanin Matija Vučinić pčelarstvom se bavi već godinama, i ne samo to, niže uspeh za uspehom i osvaja nagrade na međunarodnim takmičenjima.