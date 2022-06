ZASTOJ Abazović: Sumnjam da neko sabotira otvaranje auto puta, ne mogu da garantujem kad će biti otvoren!

Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da ne može da garantuje da će auto put od Podgorice do Kolašina biti otvoren 13. jula i dodao da sumja da neko sabotira završetak radova.

Detalj sa izgradnje auto-puta foto: Youtube/Bemax d.o.o. Montenegro

"Smokovac (Podgorica)-Mateševo (Kolašin) ne samo što je najskuplji put, nego se i najsporije radi", kazao je on u intervju za RTCG. - Gubi se novac od putarine i stvara loša klima između nas i Kineza, ali mi smo naš deo posla odradili. Naravno da će neko snositi odgovornost za stanje, da vidimo zašto se kasnilo, koliko se kasnilo. Često smo razmišljali, u prethodnoj Vladi, da nekog drugog angažujemo, ali bi tenderi oduzeli mnogo vremena. Lično sam počeo da sumnjam da neko to sabotira - kazao je Abazović.

On nije izneo više detalja. Slične ocene da neko sabotira otvaranje auto puta je iznosio i bivši premijer Zdravko Krivokapić, ali ni on nije iznosio više detalja. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović najavio je prošle nedelje da će putarina za deonicu auto-puta Bar-Boljare iznositi za putnička motorna vozila 3,5 evra, za motore 1,5 evro, a za autobuse i kamione u zavisnosti od kategorije 17 evra. Ibrahimović je kazao da se do kraja godine planiraju prihodi od četiri miliona evra za tu deonicu auto-puta, od putarine. Izgradnja prve deonice autoputa počela je 2015. i prvobitni rok za završetak radova je bio 11. maj 2019. godine. U maju 2019. rok je pomeren na 30. septembar 2020, a krajem aprila 2021. na novembar prošle godine.

Ukupna dužina prioritetne deonice autoputa je oko 41,5 km, sa zahtevnom infrastrukturom koja obuhvata 29 mostova, deset nadvožnjaka i 16 dvocevnih tunela. Država je od kineske Eksim banke pozajmila 944 miliona dolara na 20 godina, sa kamatom od dva odsto i uz grejs period od šest godina za izgradnju ove deonice i prošle je plaćena prva rata. Vlada je početkom jula prošle godine napravila hedžing aranžman sa evropskim i američkim bankama čime je, kako tvrde, smanjena kamatna stopa i ostvarena ušteda od osam miliona evra godišnje. Beta