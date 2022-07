VODA 4, OVAJ SMEŠTAJ BIO 50, SAD JE 250 €, CENE KAO NA AZURNOJ OBALI: Dritan preslišao ugostitelje u CG, evo zašto PROPADA SEZONA

Premijer Crne Gore, Dritan Abazović, kazao je da sezona nije sjajna ali da su dosadašnji prihodi na zadovoljavajućem nivou. On je dodao da se teško može ponoviti sezona kada je Crna Gora bila 45 dana koronafree destinacija, te da se nada da će pristići veći broj gostiju u drugoj polovini jula, piše portal analitika.

Glavna sezona je bila u malom zakašnjenju to je evidentno ali parametri su takvi da su ukupni prihodi koji su ostvareni na zadovoljavajućem nivou.

Ako neko misli da može da se ponovi sezona iz prošle godine gdje je bio špic neverovatan zato što smo bili jedina otvorena zemlja 45 dana to će teško moći da se realizuje. To je ogroman pritisak na našu infrastrukturu'', rekao je Abazović.

-Moramo da znamo da je cena voda na primorju i do četiri evra, a pre godinu i po je bila evro i po. Neke sojenice (male kućice na Adi Bojani) su se izdavale po 50 evra, a sada po 250 evra. Samo treba da budemo realni i pošteni, naglasio je Abazović.

Cene kao na Azurnoj obali

Kako je dodao, Crna Gora se mora prilagoditi novim trendovima.

Abazović foto: EPA

-Jasno je da bolja i skuplja ponuda ima više gostiju, a ona skromnija je u malo većem problemu. Cene na primorju su kao na Azurnoj obali. To nikada do sada Crna Gora videla nije. Raduje me informacija da dosta turista bira mir, prirodu, bez gužvi, velikih putovanja prema plažama, već biraju da idu u krajeve gdje je čist vazduh i gdje temperature nisu toliko visoke kao na primorju, istakao je Abazović.

On je poručio da se svi moraju usresrediti kako bi priveli turističku sezonu kraju.

'-Ovde govorim i u kontekstu naplaćenih poreza ali i o zaradama. Nadam se da će veći talas tursita stići u drugoj polovini ovog meseca naročito jer su počeli kolektivni godišnji odmori, rekao je Abazović.

Kako je dodao Crna Gora je bolja od konkurencije.

'-To nije opravdanje ali smo bolji nego neke zemlje sa kojima želimo da se poredimo. To što smo izgubili jedno ogromno turističko tržište pokušava da se nadomesti na drugi način, ali ne treba da se skreće sa uma da je Evropa nažalost u ovom trenutku u ratu. To je izazvalo velike poremećaje svuda ne samo kod nas. Ako sve bude kako treba računam da ćemo imati solidnu sezonu u kojoj ćemo moći nešto da zaradimo i da ćemo zimu proći sa što manje ožiljaka, rekao je Abazović, piše portal Analitika.

