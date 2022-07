RUSI OTKRILI ZAŠTO IH I SADA NE MANJKA U CRNOJ GORI: Mnogi koji su tamo imali nekretnine preselili se za stalno i prave gužve!

Srpski mediji su nedavno preneli da crnogorski turistički radnici trpe nedostatak turista, čiji su lavovski deo nekada činili Rusi. Kako saznaje ruski portal MK, iako je priliv turista iz Rusije u „zemlju crnih planina“ smanjen, od početka ove godine mnogi koji tamo poseduju nekretnine odselili su se u Crnu Goru na stalni boravak. Po svemu sudeći, sada su zauzeli sve ležaljke u Budvi, jer, kako kažu tamošnji Rusi, „sada nema slobodnog mesta na plažama“.

Predstavnik ruske turističke privrede rekao je za MK da je udeo organizovanih turista generalno neshvatljiv, jer Rusi imaju dosta nekretnina u Crnoj Gori, a privatnih putovanja je uvek bilo mnogo. Samostalni turisti putuju tri godine u tranzitu kroz treće zemlje, a o njima nema statistike. „Oni i dalje lete tamo – preko Istanbula“, primetio je stručnjak. – Ali za Crnu Goru nema direktnih letova već tri godine, otkako je počela pandemija. Dakle, ništa se nije promenilo."

Portal je kontaktirao Ruse koji planiraju da odlete u Crnu Goru na odmor. Alena iz moskovske oblasti odlazi tamo u septembru kroz Srbiju i tvrdi da je "sa ostalima sve u redu, nema problema". Cena karata, sa presedanjem u Beogradu, prema njenim rečima, iznosi oko 30.000 rubalja. Druga Ruskinja Marija, koja živi u dve zemlje, Rusiji i Crnoj Gori, navela je cenu od 50.000 do 80.000 rubalja po osobi, to je povratno putovanje, sa transferom.

„Sada sam u Moskvi, stigla sam poslovno i samo gledam karte za Budvu“, rekla je Marija za MK. – Naravno, logistika za Ruse je postala mnogo komplikovanija. Sada postoje dva glavna pravca za Crnu Goru, do iste Budve: preko Istanbula i Beograda. Ljudi radije lete turskim avio-kompanijama. Iz Beograda se do odmarališta Crne Gore može doći vozom, automobilom, autobusom. Međutim, do Budve je potrebno 8 sati automobilom. Postoji i opcija letenja preko Dubaija. Jasno je da su pre pandemije lavovski deo turista u Crnoj Gori činili Rusi. Ali, koliko ja znam, mnogi naši sunarodnici su se od početka 2022. godine preselili u Crnu Goru na stalni boravak, među njima, na primer, ima dosta informatičara. Zbog toga su skočile cene i kupovine nekretnina i zakupa stanova. Naravno one oni koji su se preselili u stalni boravak ne troše sve turističke usluge koliko godišnji odmori, ali na budvanskim plažama sada, u ovo vreme, nema besplatnih ležaljki. Znam i da su se neke ruske IT firme preselile u Srbiju, u Beograd, a vikendom ti Rusi koji imaju Šengen odlaze sa porodicama u Hrvatsku ili Crnu Goru, na plaže. Stoga se ovih dana stvaraju gužve na granicama.

Andrej, tek programer, živi u Baru, a radi u Podgorici. Uverava da je turista kao i obično dosta. „Kao što je obećano, vrhunac sezone je u julu-avgustu, i to se dešava. Vidim mnogo ljudi koji idu na more. I promet je takođe visok. „Sada sam na odmoru u Budvi, u 11 sati skoro da nema mesta na plaži, u podne nema gde da bacim peškir da legnem. Ima mnogo turista, takođe treba da pokušate da nađete smeštaj “, rekao je Stanislav iz Moskve.

