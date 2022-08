UGOVOR JE BIO POTREBAN DRŽAVI I CRKVI! Oglasio se Porfirije: Nismo hteli ništa više od bilo kog građanina

Patrijarh SPC zahvalio se premijeru Crne Gore Dritanu Abazoviću i saradnicima na trudu i odlučnosti, ali i građanima Crne Gore.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije rekao je da je Temeljni ugovor, potpisan danas u Podgorici, nešto što je bilo potrebno državi Crnoj Gori, kao i toj verskoj zajednici.

Rekao je da Crna Gora uvek može da bude, kao što je kroz vekove bila, domaćinska kuća za sve ljude, sa koje god strane sveta da dolaze.

Porfirije i Abazović foto: Beta

- Ja sam, pre svega, blagodaran Bogu danas, blagodaran Vama, gospodine predsedniče Vlade, na svim naporima koje ste uložili sa saradnicima da se peripetija koja traje od 2012. završi ovde, na svečan način, i da se potpiše Temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, rekao je Porfirije nakon potpisivanja dokumenta.

Pozdravio je sve građane Crne Gore, bez obzira na to "kojem se Bogu mole, ili mu se ne mole, kom narodu pripadaju".

- Toliko toga zajedničkog kroz vekove imamo, da je zaista luksuz da trošimo vreme na ono što nas razlikuje, i da povećavamo razlike međusobno. Vekovi su pokazali da smo jedni drugima potrebni i da jedni bez drugih ne možemo, a da sve možemo onda kad smo zajedno i kad u našim srcima ima mesta i za onoga drugog, dodao je on.

Porfirije je kazao da je zahvalan na "ljudskom osećanju za ovo o čemu govorim".

- Za činjenicu da smo upućeni jedni na druge i jedni drugima potrebni. Zahvalan sam i svima koji su od 2012. dodali jedan kamičak u mozaik puta koji nas je doveo do ovoga. Zahvalan sam i onima koji se nisu uvek slagali da dođemo do ovoga momenta, oni su, možda i nesvesno, a Bog može svakoga da upotrebi kao dobru, doprineli da razumemo koliko je važno da se međusobno razumemo. Da još bolje razumemo koliko je važno da se borimo jedni za druge, da još dublje i bolje razumemo koliko smo jedni drugima potrebni, i koliko kad smo zajedno možemo praviti ogromne korake, i to u kratkom vremenu."

Porfirije je rekao kako želi da izrazi i "molitveno osećanje ljubavi i zahvalnosti" u odnosu na dugogodišnjeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je preminuo prije dve godine.

Rekao je daje Amfilohije nailazio na prepreke i na one koji su hteli da ospore njegovo "osećanje Jevanđelja i potrebe spasenja svih ljudi, i osećanje činjenice da je čovek, ne samo biološko i istorijsko biće, nego stvoreno za večnost".

-On je učinio mnogo više nego bar mi iz Crkve, svi zajedno, da dođemo do ovog trenutka. Siguran sam da se on i danas sa nama raduje na nebu, i da su njegove molitve doprinele da mi jednostavno i brzo, otkad ste Vi na ovom mestu, pa i ja na svom, dođemo do ovog epiloga, rekao je Porfirije, obraćajući se predsedniku Vlade Dritanu Abazoviću.

Porfirije je rekao da "nije bilo potrebno mnogo reči da se razumemo" da je ovakav ugovor nešto potrebno državi Crnoj Gori i SPC u Crnoj Gori.

- Zato što mi kao Crkva, u bilo kojoj državi da se nalazimo i u njoj imamo crkvenu jurisdikciju, podrazumeva se da hoćemo da poštujemo Ustav i zakone svake države. Zato mislim da je važno da i vi, poštujući Ustav i zakone Crne Gore, a i mi, nismo hteli ništa više od bilo kog građanina Crne Gore vezano za temu vere, niti smo imali ambicije da postignemo više od bilo koje druge verske zajednice. Logično je i normalno da nam nije bilo drago da prihvatimo bilo šta što je manje od toga. Što važi za našu Crkvu i za sve vernike i zajednice u Crnoj Gori, mi se trudimo da gde god da se nalazimo kao crkva, ako postoje problemi kada su u pitanju druge verske zajednice po ovim pitanjima, da uvek rame uz rame i borimo se za prava te verske zajednice, da budu u istoj meri ispoštovana i primenjena kao i prava koja mi očekujemo za sebe."

Istakao je da cilj nisu prava radi prava, sa aspekta verskih zajednica.

- Za nas je pravo samo prostor i mogućnost da možemo u punoći, na temeljima Jevanđelja i sistemu vrednosti koja crpimo iz njega, doprinesemo izgradnji ne samo demokratskog, već ljudskog društva, sa ciljem da svi osećaju i doživljavaju jedni druge kao braću, kao pripadnike onoga u čemu smo svi jedno - deo ljudskog roda. Sve drugo dolazi nakon toga".

Zahvalio je Abazoviću i saradnicima na trudu i odlučnosti, ali i građanima Crne Gore.

Kurir.rs