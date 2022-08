ZBOG PORODIČNIH PROBLEMA UBIO 11 LJUDI?! Eksperti o krvavov piru na Cetinju: Sociopata ili psihopata, TAKVI LJUDI NEMAJU OSEĆAJ

RTCG saznaje da je tragedija prethodio porodični sukob, nakon čega je napadač nasumice pucao na prolaznike na ulici. Napadač je pucao i na policiju, a u tom obračunu je ubijen.

U cetinjskoj bolnici hospitalizovane su 4 ranjene osobe, dok je dvoje ranjenih transportovano u Kliničkom centru u Podgorici.

Gosti Usijanja su Žarko Popović, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte PU Palilula, i Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost.

foto: Kurir televizija

Popović smatra da je napadač bio u stanju nekontrolisane razdraženosti.

- Iz mog iskustva ovakve slučajeve smo mi imali u Beogradu, ali i u Srbiji. S obzirom da je on prvo likvidirao svoju porodicu, pa je nakon toga izašao na ulicu i pucao na prolaznike. Verovatno se radi o stanju nekontrolisane razdraženosti čim je on pobio nasumice toliko ljudi, pa čak i decu. Radi se o vrlo jednoj složenoj situaciji gde je potrebno odraditi jedan prilično kvalitetan uviđaj, s obzirom da je napadač ubijen - rekao je Popović.

foto: Kurir televizija

- Ono što policija još nije iznela jeste sa kim se on posvađao i da li je to bila pogrešna svađa sa ocem ili suprugom. Takođe da li je ubio njegovu decu ili tuđu. Mi moramo da znamo da je to bio sociopata ili psihopata. To je jedna osoba koja nema razvijen deo mozga koji izgrađuje emocije. Takvi ljudi nemaju osećaj kada ubijaju. Najčešći slučaj ovakvih jezivih situacija su dugoročni porodični problemi - rekla je Mišev.

foto: Kurir televizija

Popović se dotakao i toga da je policija usmrtila napadača, pa je pokušao da objasni zašto je došlo do tog čina.

- Praksa je da se u ovakvim slučajevima izvršilac uhapsi. On je već ubio ove ljude i sasvim je svejedno da li će biti ubijen ili uhapšen. Mada, ako se lice uhapsi može da se vidi zbog čega je to radio. Da li je to delo duševne bolesti ili postoji neki drugi motiv? Policija je ovde morala da ubije napadača, ako je osetila da će on da prouzrokuje još veće zlo - rekao je Popović.

Urednica i voditeljka Usijanja Silvija Slamnig se nadovezala i navela da je prema nezvaničnim informacijama ubica koristio oružje zvano lovački karabin.

foto: Kurir televizija

- To je jače oružje koje prima u svoj magacin veću količinu metaka. Što upućuje da je on bio lovac i da dobro barata oružjem. Čim je za tako kratko vreme pobio toliko ljudi. Karabin ima i optiku na sebi što je veća opasnost bila i policija je morala da pristupi njegovoj likvidaciji - rekao je Popović.

- To oružje je bilo u kući i u afektu je on dohvatio to oružje i počeo da puca. Ubistva se i dešavaju zbog dostupnosti takvog oružja. Danas svako može da ima pušku ili pištolj. Zbog toga nažalost dolazi do takvih ishoda - rekla je Mišev.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 PRVI SNIMCI - Cetinje, ubijeno vise osoba