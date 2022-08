NADVILO SE NEKO ZLO NAD CETINJEM! KOMŠINICA MONSTRUMA ZA KURIR: Bio je čudan, brat mu se obesio, a sad je ZVER pobila nedužnu decu

Prve komšije Cetinjanina Vuka Borilovića (34) koji je juče počinio krvavi pir kada je ubio desetoro ljudi i tako zavio u crno ne samo njihove porodice, nego i celo Cetinje šokirani su zločinom i nemaju reči utehe za porodice ubijenih.

- Nadvilo se neko zlo nad Cetinjem! Svi smo pognute glave, šta nas je snašlo. Zver je ubio i decu, nema opravdanja - kaže starija komšinica koja dodaje da niko nije očekivao ovakvu tugu.

ubica sa svojom porodicom foto: Privatna Arhiva

- Zavijeni smo u crno. Sve su to ljudi sa kojima godinama delim i dobro i zlo. Prvo je ubio decu, pa kome su ona bila kriva. Ta ista deca igrala su se sa njegovom. I baš njegova deca sada pitaju kada će kući kako bi se družili s njima. Kakva je to sudbina, šta je to.

Naša sagovornica kaže da je Vuk Borilović samo rešetao i ljudi su padali kao pokošeni.

masakr na cetinju foto: Printscreen/Youtube

- Niko njemu nije učinio loše da strada od njega. Ko je on da nekome sudi?! - ljutito kaže sagovornica i nastavlja:

- Cela porodica je čudna, ne samo ubica. Njegov brat se ubio pre 15 godina, kad je bio mladić. To je ostavilo veliki trag na celu porodicu Borilović.

Komšinica navodi i da je Nenad Kaluđerović, pravi heroj jer je sprečio još veći masakr.

- Neno je naš heroj! Duša naša, koja je bez razmišljanja odlučio da stane na put Vuku i pogodi ga. U tom trenutku ubica se rvao na zemlji s policajcem kog je upucao - kaže ona i dodaje:

masakr na cetinju foto: Printscreen/Youtube

- Niko ne zna gde je on sada, ali verujem da će otići u policiju i porazgovarati s njima.

Podsetimo, VuK Borilović (34) juče popodne je u cetinjskom naselju Medovina ubio 10 ljudi, među kojima je dvoje dece, a ranio šest osoba, kako se sumnja, zbog novca koji su mu dugovali ljudi koji su stanovali kod njega. Krvavi pir, u kom je ubijen i Borilović, dogodio se oko 16 časova, kada su građane Cetinja uznemirili pucnji iz lovačke puške petometke, koji su dolazili iz pravca zgrade Vladinog doma.

(Kurir.rs)