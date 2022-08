Na pitanje voditelja Vladimira Karalejića da prokomentariše šta se može očekivati na sednici skupštine Crne Gore 19. avgusta i budućnosti vlade, Medojević kaže:

- Problem je što dve godine živimo u političkom eksperimentu gde iza vlade ne stoji volja naroda nego stranih ambasada, medija, delova crkve. Abazović je načela vlade napravio supretno idejama članica te iste vlade. Ako vas dve trećine poslanika ne podržavaju, onda niste za premijera. Mislim da će vlada pasti, ali nedostaje par glasova za to. Imamo par predstavnika manjih stranaka koji su rekli da će glasati za pad vlade. Tu se očekuje stav poslanika Demokratske Crne Gore kojih ima 9 u parlamentu i ja očekujem da će glasati za pad vlade. Juče su pozvali Abazovića da podnese ostavku. Postoji mali rizik od uticaja crkve jer se postavlja pitanje hoće li opstati ugovor sa SPC. Da je DF uradio to isto imali bi ozbiljne probleme, ali Demokrate neće imati te probleme. Temeljni ugovor mora opstati jer većina to podržava.

Ukoliko dođe do pada vlade, postavlja se pitanje šta dalje.

- Bije me glas da sam dobro informisan, ali čak ni ja nemam pojma šta će se desiti. Stranke nemaju poverenje jedna u drugu. Već bi trebalo da imamo plan za dan posle, ali mi to nemamo. Kad je Abazović srušio Krivokapića, trebalo je formirati tehničku vladu bez DPS jer na njih utiče mafija. Mnogi međunarodni centri misle da je DPS političko krilo mafije - rekao je Medojević i zaklučio:

- Mislim da je najbolje rešenje da imamo vanredne parlamentarne izbore sledeće godine i da se oni objedine s predsedničkim i ponekim lokalnim izborima. To je moguće bilo kad u 2023. godini.

DOGODINE VANREDNI IZBORI, ZAJEDNO S PREDSEDNIČKIM Medojević za Kurir TV: Abazovićeva vlada pada, ali niko nema plan za dan posle

