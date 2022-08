NIJE LAKO IĆI NA CEV ORUŽJA: Sindikat policije CG se oglasio o zamerkama javnosti na reakciju tokom masakra na Cetinju!

Policijski službenici su u tragičnom događaju na Cetinju 12. avgusta postupili u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, saopštili su Nezavisni sindikat policije i pozvali javnost da ne donosi preuranjene zaključke i presude.

Prethodnih dana slušali smo razne analitičare, aktiviste nevladinih organizacija, stratege, stručnjake „opšte prakse“ koji se jednostavno takmiče ko će naći još zamerki na rad policije i odgovor na tragični događaj na Cetinju“, kažu iz Sindikata.

Kako su naveli, ukoliko je bilo propusta, svakako ih treba identifikovati, pažljivo analizirati i sprečiti njihovo ponavljanje.

„Unapred, bez dokaza i pre službene istrage osuđivati policiju može biti samo zlonamerno i tendenciozno“, naglasili su iz Sindikata.

Prema njihovim rečima, iz do sada dostupnih činjenica koje je iznela Uprava policije, jasno je da su policijski službenici tog dana postupili u skladu sa zakonom i ovlašćenjima koja imaju.

„Da biste uopšte govorili o poslu policajca, njegovoj težini, odgovornosti i opasnostima koje nosi, prvo treba da se postavite na mesto tog policajca“, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su poručili da je iz udobne fotelje lako kritikovati, davati mišljenje i davati uputstva.

Oni su istakli da su više puta policajci za državu i njene građane "stavili glavu tamo gde drugi ne bi noge".

„Tako će biti i dalje i ne bežimo od odgovornosti. Uvek i svuda građani mogu da računaju na zaštitu policijskih službenika. I građani to znaju i to je za nas najvažnije“, poručili su iz sindikata.

Podsetili su da već duže vreme upozoravaju na veoma loše stanje sredstava i opreme, da nedostaje zaštitne opreme, da je materijalno stanje policajaca poražavajuće, ali je, kako su naveli, Ministarstvo unutrašnjih poslova Poslovi, Vlada i drugi donosioci odluka nisu imali sluha.

„Podrška je već godinama samo deklarativno, a status policije je sve lošiji. Da li je vreme da nas neko čuje“, upitali su iz Sindikata.

Smatraju da "hrabra i nesebična reakcija kolega iz Sektora bezbednosti Cetinje zaslužuje poštovanje i dubok naklon".

„Ići direktno do cevi oružja nije nimalo lako, ali neki to ne žele da priznaju, ili jednostavno neće jer im to nije u interesu“, navodi se u saopštenju.

Sindikat je pozvao javnost da ne donosi preuranjene zaključke i presude i da zajedno sačekaju rezultate zvanične istrage, dodajući da će tek nakon toga, sa svim činjenicama, biti moguća ozbiljna analiza čitavog događaja.

„Porodicama nastradalih u tragičnom događaju na Cetinju ovim putem upućujemo iskreno saučešće, a povređenima, među kojima je i naš kolega Ljubiša Maksimović, želimo brz i uspješan oporavak“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Vijesti.me