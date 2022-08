MONSTRUM SA CETINJA UBIO KUMINOG MUŽA: Milan goloruk krenuo da zaštiti Natašu i decu, pa stradao od ruke prijatelja!

Vuk Borilović u masakru koji je počinio u petak ubio je Milana Mitrovića, muža svoje kume, tvrde meštani Cetinja za Kurir.

Podsetimo, Vuk Borilović je 12. avgusta u cetinjskom naselju Medovina izvršio najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore, kada je prvo ubio svoje podstanare Natašu Pejović Martinović (35) i njene sinove Mašana (11) i Marka (8), a potom i njihovog porodičnog kuma Milana Mitrovića (37), svog ujaka Gorana Đurišića (54) koji je pokušao da ga zaustavi, a onda i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu (74) Drecun, pa Danijelu (51) i njenu sestru Milu (52) Radunović. U svom krvavom pohodu Borilović je ranio šest osoba.

Žitelji cetinjskog naselja Medovina za Kurir kažu da je Mitrović krenuo goloruk da zaštiti kumovu porodicu.

milan mitrović foto: Privatna Arhiva

- Rođeni brat supruge pokojnog Milana Mitrovića je venčani kum ubice Vuka Borilovića! Zamislite kako je njihovoj porodici, ne znaju ljudi šta da rade - kaže stariji meštanin Cetinja i nastavlja:

- Borilovićev kum, a brat Milanove supruge, ne zna gde se nalazi nakon tragedije koja je zavila u crno celu Crnu Goru. U trenutku je njegova sestra ostala bez oslonca i životnog druga sa kojim se skoro venčala i dobila dete. S druge strane on je taj koji je znao sve tajne sada najvećeg monstruma u istorije zemlje.

Naš sagovornik kaže da je Mitrović bio hrabar i da nije mislio da se dešava pokolj kada ga je pozvao muk Miloš Martinović, inače, suprug Nataše, odnosno otac ubijene dece Mašana i Marka.

nataša i njena deca koja su prva ubijena u krvavom piru foto: Privatna Arhiva

- Kada je dobio poziv od Martinovića odmah je otišao do Borilovićeve kuće, gde su Martinovići bili podstanari. Našao se lice u lice sa Borilovićem koji ga je bez oklevanja ubio i nastavio dalje u krvavi pohod - dodaje sagovornik.

Cetinjani kažu da je Borilović tokom krvavog pira pozvao tri osobe, od kojih je jedna bio Miloš Martinović, kome je saopštio da mu je pobio porodicu, drugi je bio namenjen njegovom prijetelju, a navode da je treći poziv bio namenjen Mitrovićevog supruzi.

nenad kaluđerović foto: printscreen Instagram pg_forass

Inače, o kumovskim vezama među ubicom i žrtvama, ali i Nenadu Kaluđeroviću, za koga se sumnja da je pucao u ubicu, ali još uvek nije poznato da li su hitci koje je on ispalio bili kovni za Borilovića, ili su pak to bili meci crnogorske policije, smo već pisali i to možete pročitati u ovom tekstu.

