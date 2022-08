ODJEKIVALI SU LELEK, VRISKA I PUCNJAVA! Jeziva ispovest komšije koji je preživeo masakr na Cetinju: Koga god je zatekao ubio ga

Meštanin Cetinja Slobodan Vujačić, komšija pomahnitalog ubice Vuka Borilovića, i sam je, sa svojom porodicom, umalo bio njegova meta, ali su spašeni zahvaljujući prisebnosti policajca koji je mesto događaja obezbeđivao na terasi njihove kuće.

Horor koji su 12. avgusta doživeli meštani Medovine, ističe on, teško je opisati, skoro nemoguće.

– Taj čovek je od moje kuće, možda, stotinak metara. Prvo smo čuli tri pucnja, a onda ga videli na terasi kuće. Držao je pušku, uz užasan komentar na račun neke ženske osobe i krenuo je u krvavi pohod. Odmah mi je bilo jasno da se zlo sprema, rekao je Vujačić za Pobjedu.

Masakr na Cetinju foto: Privatna Arhiva, EPA/Boris Pejović

Kada je ubica upao u dom Drecuna, odjeknuli su lelek, kuknjava, vriska i pucnjava.

– Onda, odjednom zatišje. Mislim da je ušao u ukupno šest kuća. Koga je god zatekao, ubio ga je ili ranio. Na kraju je krenuo u moju kuću. Bio mu je plan da 'odradi' još jednu, ispod mene, ali nije uspeo, priseća se Vujačić.

Ne može da precizira posle koliko vremena je stigao pred njegovu kuću. Seća se da su se naseljem prolamali leleci, a Borilović je na stepeništu ispred Vujačićevog doma, kako kaže, nešto vikao, pretećim tonom, gestikulirao…

Cetinje foto: printscreen

Kaže da komšije pričaju da jedna od žrtava zločina nije bila u kući kada je ` ušao i krenuo da puca.

- Rekli su mi da je iz grada išla prema kući i da su oni pokušali da je spreče, molili je da ne ide gore, jer je bilo jasno da se u naselju zlo događa. Nisu uspeli da je zaustave, rekla im je da joj je sestra sama u kući i da mora da ide, da je ne može samu ostaviti… Šta se potom desilo, znamo svi...., rekao je Vujačić.

Negira da je Borilović bio ranjen kada je stigao pred njegovu kuću.

- Bio je i te kako životan. I trčao je veoma brzo i snažno, dodaje on.

U malom naselju Medovina svi su još u šoku od masakra koji je počinio njihov komšija.

– Žena plače, unučad su uplašena, ne razumeju šta se to desilo. To je strahoviti stres. Bili su zaključani u kupatilu, a onda su se spuštili do moje majke, tu pored nas. Stojiš i u jednom trenutku, dok slušaš lelek i vrisak komšija, gledaš i smrt svoje porodice, kako ti nestaju, potreseno priča Vujačić.

Kurir.rs/Pobjeda