U MASOVNOM TROVANJU U BUDVI ČAK 37 HRVATA! Svi završili u bolnici! Ispričali kroz šta su sve prošli

Crnogorska turistička inspekcija zatvorila je danas hotel "Loza" u Budvi, u kojem je bilo smešteno oko 100 turista koji su u subotu zatražili pomoć lekara zbog simptoma trovanja hranom.

Među turistima koji su uglavnom iz Evrope je i folklorna grupa iz Klinča Sela koji su smešteni u bolnici Danilo prvi na Cetinju.

Kako je prenio portal RTCG oni su dobrog zdravstvenog stanja i danas bi trebalo da budu pušteni na kućno lečenje.

Jedna od gošći hotela, predsednica Zajednice HKUU Klinča Sela Gordana Juranko za Jutarnji list izjavila da je njih 37 doputovalo u Budvu iz Klinča sela kako bi učestvovalo na folklornom festivalu.

-Svi smo se razboleli i svi smo bili u bolnici na Cetinju. Nekoliko nas je nakon primljene infuzije otpušteno iz bolnice, ali većina je provela jednu ili sada već dve noći u bolnici, rekla je Juranko dodajući kako su u bolnici svi bili ljubazni i profesionalni, a zadovoljni su i s reakcijom hrvatske ambasade, kao i sa novim smeštajem.

Kako je saopštila upravnica Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević, ovo je osmi put da se u nekoliko meseci zatvara budvanski hotel "Loza".

-Zapečaćene su sve smeštajne jedinice u hotelu (100 soba), restoran i kuhinja. Dakle, kompletni objekt, rekla je Vujošević za Portal RTCG, te je istakla da su pečati prethodnih sedam puta nezakonito skinuti što je prema crnogorskom zakonu kazneno delo.

Crnogorski Institut za javno zdravlje ranije je objavio kako je uzeo uzorke iz prostorija hotela te ih poslao na analizu kako bi se utvrdio uzrok trovanja turista.

Gosti koji su boravili u hotelu "Loza" sada su većinom smešteni u drugim hotelima u Budvi o trošku crnogorskog ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Čelnici opštine Budva kasno sinoć potvrdili su da se oko 100 turista uglavnom iz Poljske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske javilo bolnicama u Kotoru, Baru i Cetinju s probavnim tegobama.

Na Tviteru se oglasio i crnogorski ministar zdravlja u tehničkoj vladi Dragoslav Šćekić koji je napisao kako su crnogorske zdravstvene ustanove “brzo i odgovorno pružile neophodnu zdravstvenu zaštitu”.

Oglasio se i zakupac hotela Loza Saša Milić koji za crnogorsku Pobjedu je rekao da su u javnosti iznesene neistine.

- Napali su me da sam ljude otrovao hranom i to je objavljeno u medijima pre konačnog epidemiološkog nalaza. Bili su inspektori, uzeli uzorke i za sedam dana će saopštiti javnosti šta je bilo. Moje osoblje, moja porodica i ja se 120 dana hranimo u tom restoranu. To su uradili da bi pečatirali objekat. Pola Budve je ‘palo‘ od virusa, pa nisu se svi hranili kod mene, tvrdi Milić.

