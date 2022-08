FBI STIŽE U CRNU GORU: Učestvuju u istrazi o sajber napadima

MUP Crne Gore saopštio je da je odobren dolazak Ef-Bi-Ajovog tima koji će učestvovati i pomagati u istrazi o sajber napadima u toj zemlji.

Kako navode u toku je njihovo upućivanje u Crnu Goru.

Kako navodi MUP, nakon prvog sastanka ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina sa pravnim atašeom Ef-Bi-Aja za Crnu Goru, Srbiju i BiH, Kenetom Brajanom, koji je iskazao spremnost Federalnog istražnog biroa za konkretnu podršku crnogorskim kolegama već danas je odobren dolazak CAT tima (Cyber Action Team) koji će učestvovati i pomagati u istrazi u odnosu na nedavne sajber napade u Crnoj Gori, saopšteno je iz MUP-a.

"Trenutno je u toku njihovo upućivanje u Crnu Goru. Ovo je još jedna potvrda izvrsne saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore i dokaz da u svakoj situaciji možemo računati na njihovu podršku", saopšteno je iz MUP-a.

Serveri crnogorske Vlade bili su na meti sajber napada tokom prošle nedelje.

Ministar odbrane Crne Gore Raško Konjević rekao je da je to napad najvećeg obima do sada, ali ne i jedini sa kojim se Crna Gora do sada suočavala.

