ABAZOVIĆ: Ne bih isključio mogućnost da iza hakerskih napada na infrastrukturu vlade Crne Gore stoji Rusija, ali nemamo potvrdu

Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da nema zvanične potvrde, niti su međunarodni partneri mogli da potvrde ni demantuju, da iza hakerstkih napada kojima je izložena IT infrastruktura Vlade, stoji Rusija, kao što je tvrdilo Ministarstvo odbrane i Agencija za nacionalnu bezbednost.

Ministratvo javne uprave je u međuvremenu potvrdilo da kubanska hakerska organizacija ima veze sa napadima.

"Rano je govoriti o tome. Ova organizacija deluje ucenjivački, do sada nije tražila otkup, da li će takvih zahteva biti videćemo ali oni deluju kao kriminalna organizacija. Ne bih isključio mogućnost da li imaju veze sa Rusijom jer želim da ovome pristupimo ozbiljno, ali smatram neodgovornim izjave da ovo ima veze sa Rusijom. Jer ako to razmatramo u kontekstu da je Crna Gora članica NATO, jer napad na Crnu Goru nije samo napad na nas. Mislim da nam je to napravilo problem i da smo morali da objašnjavamo na osnovu čega se to tvrdi", rekao je on u intervju Vijestima.

Kako je dodao, metodologija napada moguće da jeste slična, ali razlika između toga da to liči na napad GRU-a i da zaista jeste njihov napad - je zaista velika.

On je u intervju Vijestima rekao da su tvrdnje da iza napada stoji Rusija od političara bile politički motivisane, a da je od strane Agencije, kako su im objasnili, to ukazivalo na metode kako se to radilo u nekim drugim zemljama.

"Ali, ako izađete sa grubim stavom, naročlito u kontekstu svega što se dešava u Ukrajini, mislim da je to malo ishitreno. Ako me pitate za Vladu, imam obavezu da ponovim da smo 15ak dana pre formiranja manjinske Vlade imali napade i prijave o podmetnutim bombama u školama, pravio se veliki pritisak na sektor bezbednosti da je nesposoban, da ne može da otkrije, na kraju se ispostavilo da su to radila čak maloletna lica. Za sadašnji napad ne mogu da kažem da je takođe beningan, ali je započeo neposredno nakon izglasavanja nepoverenja Vladi", naveo je on.

Abazović je rekao da ne može da tvrdi da iza napada stoje unutrašnje snage ali da je to njegova politička procena.

"Smatram da kriminalne strukture unutar Crne Gore navijaju za što veću destabilizaciju i obezglavljivanje institucija sistema, ja tu vidim najveći interes. Veći nego što bi možda bio nekih drugih sa kojima nemamo dobre odnose, da oni preko toga ostvare neki svoj geopolitički uticaj”, rekao je on.

Abazović je dodao da ne optužuje nikoga i da očekuje da se to istraži do kraja.

"I to sam pomenuo na nekim važnim adresama da su, na primer, dokumenta iz Uprave poreza i carina značajnija za neke kriminalne strukture nego što bi to značilo za Moskvu ili neku drugu državu. Ja ne tvrdim da oni imaju bilo kakve veze, samo kažem da ako su oduzeta dokumenta, pogotovu Uprave carina...", rekao je on.

Ministar javne uprave u Vladi Crne Gore Maraš Dukaj izjavio je početkom nedelje da imaju potvrdu da iza sajber napada kojima je Crna Gora podložna od 20. avgusta ne stoje individue, nego prepoznata kriminalna grupa u sajber terorizmu Kuba ransomver.

Ministar odbrane Raško Konjević i Agencija za nacionalnu bezbednost (ANB) saopštili su ranije da sve ukazuje da su za napad odgovorne ruske službe.

