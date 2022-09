KAKO JE KRALJICA ELIZABETA NALJUTILA CRNOGORSKI DRŽAVNI VRH? Neobična priča o poseti pre pola veka

Kraljica Elizabeta II je davne 1972. godine posetila tadašnji Titograd.

Kraljica je sa suprugom, princom Filipom, boravila u Titogradu 21. oktobra 1972. godine, a kako je okrenula avion iznad Titograda za Dubrovnik opisao je novinar Luko Brailo u tekstu objavljenom na dubrovnik.net 29. septembra 2013. godine.

Detalji su objavljeni zahvaljujući pismu koje je Brailu ustupio nekadašnji direktor dubrovačkog hotela Excelsiora, Rafo Rodin.

- Dolazak automobilima do hotela Excelsior više nije predstavljao problem, jer je u međuvremenu sve krenulo organizovanije. Direktor tog renomiranog hotela Rafo Rodin, poznat u Jugoslaviji da spada u red dva tri najsposobnija hotelijera, savršeno je organizovao prijem i nepredviđeni ručak na takvom nivou, pa mu je princ Filip rekao da se takvo nešto ne može na brzinu improvizovati ni na dvoru u Londonu!

Ovo je deo pisma Radovana Komara, nekadašnjeg hrvatskog i jugoslovenskog diplomate i visokog zvaničnika, u kojem je svoju prijateljicu Filis Vilijams sa kojom se upoznao u Londonu tokom održavanja Svetskog veća mladih 1944, iscrpno obavestio o poseti britanske kraljice Elizabete II i njenog supruga princa Filipa Dubrovniku u oktobru 1972. godine.

Pismo kraljičinoj prijateljici

Naime, Komar je 1971. godine bio jugoslovenski ambasadoro u Indiji, godinu kasnije postao je potpredsednik ondašnje savezne Skupštine i čelnik Odbora za spoljnu politiku tog parlamenta. Budući da je kao bivši ambasador dobro govorio engleski jezik on i supruga Nada bili su određeni da u ime predsednika Tita budu njegovi "zastupnici" engleskoj kraljevskoj porodici tokom tadašnje sedmodnevne posete Jugoslaviji.

To opširno pismo dubrovnik.netu ustupio je direktor Excelsiora Rafael Rafo Rodin, i iz tih dvanaest gusto kucanih stranica Vijesti su izdvojile najzanimljivije delove vezane za (ne) očekivanu posetu Elizabete II Dubrovniku i Excelsioru.

- Kraljica je želela osim Beograda, Đakova, Zagreba i ostalih gradova predviđenih protokolom, da poseti Dubrovnik. Nekoliko godina ranije princeza Margaret boravila je na odmoru u Dubrovniku i sa oduševljenjem je pričala o lepoti i znamenitostima grada, pa je zato Dubrovnik bio neizostavni deo programa kraljevskog para tokom posete Jugoslaviji, navodi se u spomenutom pismu.

Dramatični treći dan

Nakon Beograda i Đakova uslijedio je treći dan posete koji je "za mene bio najdramatičniji", piše Komar.

Planom je bila predviđena poseta Dubrovniku, a posle podne odlazak u Titograd kako bi se posetila i Crna Gora. Međutim, ujutro pre polaska iz Beograda plan je promenjen. Otkazana je poseta Dubrovniku jer je aerodrom u Dubrovniku bio zatvoren za sve letove zbog jake bure.

O tome je bio informisan i predsednik Tito, i on se složio s tim da se kraljevski par ne izvrgava bilo kakvom riziku, ističe Komar dodajući: "Poleteli smo britanskim specijalnim avionom u Titograd, a kraljevska porodica bila je veoma razočarana što neće videti Dubrovnik".

Kraljica "okrenula" avion

- Ali, kad smo već bili blizu Titograda avion je počeo da mijenja rutu i uputio se u pravcu Dubrovnika. Dežurni britanski avijatičar general došao je do mene i rekao da je kraljica promenila plan leta. Užasno sam se iznenadio i rekao sam generalu neka kaže kraljici, koja je bila u posebnoj kabini, da se ne može menjati plan leta. U tom času nalazili smo se u niskom letu nad aerodromom u Titogradu i na moj užas vidio sam postrojenu počasnu četu, crveni tepih i postrojene crnogorske predstavnike. Generalu sam rekao neka Njeno Veličanstvo samo pogleda kroz prozor da se uveri da su dolje predstavnici jedne republike u očekivanju njene posete. Neka kaže da je to vrlo delikatno i da može doći do velikog incidenta. Kraljica mi je preko generala odgovorila da ćemo svakako stići u Crnu Goru kasnije, da ne treba da brinemo, navodi Komar i objašnjava Filis Vilijams zašto je Elizabeta II "okrenula" avion.

- Avijatičari su slušali vremenski izveštaj a kako su te komunikacije na engleskom jeziku sa dubrovačkog aerodroma su javljali da je vetar pao i da su uslovi na aerodromu normalni. General je to rekao u kraljevskoj kabini, a kako je cela posada bila britanska, doneli su odluku bez moje ili bilo čije naše saglasnosti o promeni leta, ističe Komar.

Priznaje kako ga je "zahvatila prava strava i neizvesnost", budući je znao da su pripreme za kraljičinu posetu Dubrovniku otkazane i prekinute zbog vremenske nepogode.

Princov autobus do grada

- Kada smo sleteli u Dubrovnik mi iz pratnje sledili smo se od užasa, naglašava Komar, jer je dežurna služba na aerodromu bila iznenađena našim dolaskom.

Nikog od predstavnika Dubrovnika ni Republike Hrvatske tamo nije bilo, vanredno policijsko obezbeđenje je povučeno i otputovalo je u Zagreb, a na aerodromu su bila samo dva, tri dežurna policajca.

Ali, britanski visoki gosti su bez ikakvog uzbuđenja ušli u aerodromsku čekaonicu, a ja sam ih zamolio da se strpe dok ne preduzmem šta mogu za odlazak u Dubrovnik, jer na aerodromu nije bilo nijednog službenog automobila, piše Komar.

- Princ Filip je kroz prozor ugledao jedan autobus bez šofera i rekao da idemo tim autobusom. Budući da nema šofera ponudio se da će on voziti. Tada sam izgubio strpljenja i vrlo energičnim glasom rekao da je to nemoguće, da novinari jedva čekaju da vide kako "Jugoslavija nije u stanju prevesti kraljevsku porodicu sa aerodroma do grada, već da kraljičin muž mora da vozi autobus". Hvala prinčevskoj i kraljevskoj, odnosno britanskoj hladnokrvnosti i snalažljivosti, ali to je ipak bilo previše, naveo je Komar.

Obezbeđenje sa kišobranom

- Na aerodromu sam saznao da su predsednik Vlade RH i ostali hrvatski zvaničnici napustili Dubrovnik, da je ručak otkazan, posete dubrovačkim znamenitostima takođe. Ali najgore: obezbeđenje kraljevske porodice – specijalna policija je takođe otputovala, a u Dubrovniku je ostalo desetak lokalnih milicajaca.

Kad sam to rekao Njenom Veličanstvu šef kraljevskog obezbeđenja je pred njom rekao: "Pa, gospodine, ja nemam drugog oružja osim kišobrana. Osim toga, ko će ubiti britansku kraljicu, i zašto bi to učinio u Dubrovniku?", piše Komar.

Nakon kratkog čekanja na aerodromu su osvanula dva službena mercedesa, ali moje nevolje nisu nestale, ističe Komar koji se očigledno jako bojao kako će uz minimalno obezbeđenje proteći kraljičina poseta Dubrovniku.

Stigli smo na Stradun i spazili iznenađujuću sliku: sav prostor do Kneževog dvora bio je prepun sveta, domaćeg i većinom turista. Moglo je biti 20.000 ljudi, među njima sam spazio nekoliko policajaca, navodi Komar.

Pozdravili kraljicu

Nakon obilaska Franjevačkog samostana Komar se prepao okupljene mase pa je, kako ističe, izgubio kontrolu nad sobom.

- Osetio sam da me čeka iznenadni momentalni srčani udar ili kap, naglašava, pa sam "spontano raširio ruke kao krila i stupao pred kraljicom kao refleks tobožnje zaštite Njenog Veličanstva".

Nakon par časova došao sam k sebi videvši mnoštvo koje je bez policije "napravilo pristojan prolaz kao akt poštovanja visokih gostiju i uvažavanja istorijskog doživljaja te same publike da izbliza vidi britansku kraljevsku porodicu", napominje Komar, dodajući kako je od tog trenutka do kraja posete u Dubrovniku bilo sve savršeno.

Elizabeta II, njen suprug princ Filip i princeza Ana posetili su Franjevački samostan, prošetali Stradunom, obišli Knežev dvor, deo gradskih zidina iznad ulaza sa Pila u Grad, i tvrđavu svetog Ivana, gde je tadašnji predsednik Skupštine opštine Dubrovnik Ante Vetma britanskoj kraljici poklonio model dubrovačog galijuna.

O spomenicima kulture i dubrovačkoj istoriji britanskoj kraljevskoj porodici govorili su prof. Milica Portolan, Ljubica Bube Marinović i prof. Ivo Kastrapeli, u to doba najviđeniji vodiči ondašnjeg turističkog Dubrovnika.

Jedinstveni Stradun, zidine, Knežev dvor, palača Sponza…, piše oduševljeni Komar sabirući utiske o poseti "biseru Jadrana koji je ušao u riznicu svetskih znamenitosti UNESCO-a".

Nije čudo, zaključuje, što su visoki gosti insistirali da posete Dubrovnik i odlukom kraljice izmenili plan puta, koji je inače u takvim situacijama strogo kontrolisan, i ne menja se nego samo u sluačju "vis major", napominje Radovan Komar u svom pismu Filis Vilijams koja je u dobrim odnosima sa britanskom kraljevskom porodicom.

Drugi obrok u istom danu

Kada me g. Komar nazvao telefonom i kazao kako će britanska kraljica ipak posetiti Dubrovnik i doći na svečani ručak u Excelsior, malo sam pretrnuo. Ali, rekao sam mojim najbližim saradnicima, kuvarima i konobarima: “Nema doma, idemo iz početka, i neka bude još bolje", prisetio se Rafo dana iz oktobra '72 i "frke" sa kraljičinim posetom.

Jer, čekajući Elizabetu II u dogovoreno vreme hrvatska i dubrovačka delegacija te pripadnici obezbeđenja su u trenucima otkazivanja njene posete, a ne znajući za promenu plana, izjeli predviđeni ručak namenjen britanskim uglednicima. Neki su taj dan i dva puta dobro jeli, smeući se priča gospar Rafo.

Uvređeni crnogorski državni vrh

Dodaje da su zbog posete Dubrovniku koja je prošla sjajno, uprkos okolnostima koje su britansku kraljicu dovele na Stradun, ondašnji crnogorski političari "žestoko oprali" Radovana Komara.

Smatrali su ga za glavnog krivca što je Titograd, kao glavni grad "jedne od šest republika" kasnije dobio nemerljivo malu pažnju spram Dubrovnika.

O tome Komar u spomenutom pismu, među ostalim, navodi kako su mu tadašnji predsednik Republike Crne Gore Vidoje Žarković i predsednik Izvršnog veća Veselin Đuranović kazali da su vrlo ljuti i uvređeni.

Oni su smatrali da sam ih "ponizio i skrenuo svojom odlukom kraljičin avion u Dubrovnik. I da sam to učinio namerno zbog hrvatske propagande turizma u Dubrovniku, što mi oni neće zaboraviti".

O tome će se još čuti, poručili su mi Žarković i Đuranović u Titogradu. Nakon moga povratka u Beograd "saznao sam da se stvorila velika afera, da se traže najstrože mere protiv mene, i da je to još jedna dokaz hrvatskog nacionalizma", piše Radovan Komar u spomenutom pismu.

Kurir.rs/Vijesti.me