MI SE IZBORA NE BOJIMO! Abazović: Neću potpisati da Lekić bude premijer, to je zamka

Predsednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović poručio je sa pres konferencije da je naveo da su ustupci napravljeni što se tiče URA kada su pregovori o novom mandataru u pitanju.

Kazao je i da je bilo reči o ženskom kandidatu za premijera tako što su ljudi van Crne Gore to predložili Demokratskoj Crnoj Gori, a da je trebalo da je podrži DPS (Demokratska partija socijalista).

- Važno mi je da sve raskrinkam pred licem javnosti. Dogovor ne želi onaj ko ne želi da se izjasni, a to nije uradila Demokratska CG. Rekao sam potpišite ako želite Lekića sa DF-om. Oni to nisu htjeli jer su nekome obećali da DF neće biti dio vlade, naglasio je on.

Naglasio je da se vara ako je neko mislio da Marko Milačić bude direktor policije.

- Udovoljavati Bemaksu, mafilji, to se neće desiti, dodao je.

Poručuje da Demorkate moraju da sednu sa Df-om i da se dogovore i kaže što misle da je optimalno uraditi u ovom trenutku.

- Ne vidim potrebu da naš pregovarački tim ide tamo. Treba bilateralno grupacije da nešto dogovore. Mi možemo tako da razgovaramo, niti ikog ucenjujemo i mislimo da nam pripada nikakvo pravo, sem pravo da predložimo rešenje. Svi projekti za koje sam se borio smo realzovali, borio sam se za ekspertsku vladu, kazao je on.

Abazović je istakao da ne može da funkcioniše Vlada bez dogovora.

- Ako žele dogovor može se postupiti na jasnim principima. Neka DF i Demorkate kažu što misle da je optimalno - dodao je Abazović.

Kako je kazao 32 poslanika treba da donesu predlog koaliciji "Crno na bijelo".

- Mi CG nećemo ostaviti na cedilu i nadam se da će se borba protiv kriminala i korupcije nastaviti. Ja ću narednih dana na međunarodnim adresama govoriti o tome. Izglasajmo sudije Ustavnog suda da imamo regularan izborni proces 23. oktobra - napomenuo je.

On je poručio da ne nasjeda na političke trikove i poručio je Miodragu Lekiću da mu vladu sastavljaju partije.

- Neka ne dozvoli da neko ima 20 ministara, a da on bude premijer ministrima koje usmjerava neko drugi. Dok se sve dogovori, ništa nije dogovoreno. ovo podrazumeva i rukovodstvo parlamenta. Mi smo nudili 19. avgusta da se dogovorimo oko stvari i idemo dalje. Mogla je Vlada da padne 2. septembra, ali se pomaže mom komšiji i kolegi kod kojeg se ide na konsultacije, rekao je Abazović.

Onkaže da URA želi sektor bezbjednosti i Ministarstvo vanjskih poslova.

- Ja ne moram da budem na ovom mestu, ali ljudi koji su pokrenuli neke procese su neophodni. Rekao sam čiaj je ideja ženske vlade, a želim da ponovim da su nečije ideje da se izabere drugi VDT i da se Jovović i Novović smijene. Ovaj dvojac isporučuje rezultate i imaju podršku Vlade, uvjerava.

Abazović sutra odlazi u posetu Sjedinjenim Američkim Državama.

Kurir.rs/Dan