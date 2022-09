ABAZOVIĆ OPTIMISTA: Od Đukanovića očekujem da mandat za sastav nove Vlade da Lekiću

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da očekuje da nova vlada bude formirana.

On je kazao da je po tom pitanju optimista.

"Najvažniji cilj je borba protiv kriminala i korupcije", rekao je Abazović nakon posete Stejt departmentu.

Abazović je u Stejt departmentu imao sastanak sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Na pitanje zašto Građanski pokret URA, čiji je predsednik, još nije potpisao zajednički dokument o podršci Miodragu Lekiću kao mandataru, Abazović je kazao da se drže principa s početka pregovora.

"Danas smo bliže nego juče, sutra bude možda još bliže. Što se podrške URA tiče, nismo mi to izmislili, od početka smo imali princip da ništa nije dogovoreno dok se ne dogovori. Volimo da imamo čista posla. Vrlo smo transparentni u našim zahtjevima i politici. I to je nešto što gospodin Lekić zna. On našu podršku ima, verujem da će on biti vrlo naklonjen tome da se ono što se dogovori, što se u jednom trenutku stavi na papir, i implementira, i u takvoj situaciji mi ne bi imali nikakav problem", rekao je Abazović.

Dodao je da od predsednika Crne Gore Mila Đukanovića očekuje da mandat za sastav vlade da Lekiću.

Rekao je i da Crna Gora ostaje privržen partner najvažnijem spoljnopolitičkom partneru - SAD

"Ne postoji bilo kakva bojazan da će se bilo šta desiti što bi ugrozilo to partnerstvo i promenilo spoljnopolitički kurs Crne Gore. Garant toga smo mi, garant toga je bila i ova Vlada koju sam vodio, i garant toga će biti svaka vlada u kojoj budemo učestvovali", istakao je premijer.

Na pitanje o raspodjeli mandata u novoj vladi, Abazović je rekao "da bezbednosni sektor i spoljna politika moraju da budu nešto što je deo dogovora".

"Bez toga dogovora nema. Bezbednosni sektor podrazumeva i spoljnu politiku zato što je ona u ovom trenutku jako značajna za bezbjednost Crne Gore i naš međunarodni ugled. To je sektor koji je crvena linija za našu opciju, to smo saopštili kolegama i one su to prihvatile", rekao je Abazović.

Na pitanje šta je saopštila američka strana i da li je bilo nekih sugestija u vezi formiranja vlade, Abazović je odgovorio da nemam mandat da priča "u ime naših partnera".

"Oni sigurno imaju priliku da sami to urade, ono što je važno naglasiti zbog građana i čitavog konteksta koji se često stvara, ozbiljne države poput SAD prave partnersta sa državama. Dakle vlade su prolazne a partnersta sa državama su trajna, i treba ih nekako očuvati. Kako god bude bilo, na kraju mislim da je to najvažnija poruka i da oni jednostavno ostaju naš partner i mi njihov, nastavljamo zajedno u ovim teškim vremenima koja su teška globalno, jer nije stvar do Crne Gore, pružamo podršku jedni drugima, to je od izuzetne važnosti".

Kurir.rs/Vijesti