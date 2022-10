ZELENSKI SE OBRATIO CETINJANIMA: Rusija nas ne može pobediti! Oni se plaše našeg jedinstva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se danas građanima Cetinja, i poručio da su sankcije Rusiji obavezne, te da ih vremenom treba pojačavati, da je Rusija pretnja svima te da ih ne može pobediti.

Zelenski se Cetinjanima obratio u znak zahvalnosti za podršku koju građani tog grada pružaju Ukrajini od početka ruske agresije.

Prenos obraćanja Zelenskog upriličen je na Dvorskom trgu, gde su prisustvovali građani Cetinja.

Rat Rusije protiv Ukrajine, kako je rekao, samo je "nagovještaj onoga što može čekati bilo koju državu na našem kontinentu ili u drugim delovima sveta do kojih može doći ovaj agresor".

"I ja sam zahvalan svima koji razumiju značaj ruske agresije i ko nam pomaže - kao što pomaže sebi. Dakle, analizirajući elemente ruskog rata protiv naše države i konkretne korake agresora, možemo izvući zaključke o tome koji su nam oblici i metode zaštite potrebni radi sigurnosti. ;Prvi je jedinstvo. To je temelj", rekao je ukrajinski predsjednik.

Rusija se, kako je rekao, plaši našeg jedinstva.

"Zato se jako trudi da ga razbije. Ali mi samo jačamo naše jedinstvo. I zato nas Rusija ne može ;osvojiti. Ni Ukrajinu, ni Crnu Goru, ni bilo koju drugu državu ;slobodnog svijeta. ;Tamo gdje se postigne pravo jedinstvo, tamo će biti mira. Tako će mir stići i kod nas", rekao je on.

Zelenski je dodao kako sadašnji lideri Rusije imaju opsesivnu želju da razbiju načelo demokratske promene vlasti u svim zemljama ;prema kojima imaju agresivne ambicije.

"Sve evropske države moraju razrušiti sve ruske mreže uticaja. ; Da ne bi došlo do širenja dezinformacija, korupcije i kriminalne ;politike. ;To nije ništa manje važno za Balkan nego za naš deo Evrope", kazao je Zelenski.

Smatra kako Rusija ne preti jednoj državi, već svima.

"Dakle, svi bi trebali postići potpunu nezavisnost od Rusije, kako ona ne bi mogla pretvoriti zavisnost od nje u okove: ekonomsku zavisnost, energetsku zavisnost, političku zavisnost - bilo koju", kazao je Zelenski.

Naglasio je kako su dugi niz godina šef Rusije i njegova pratnja prolazili ;nekažnjivo: "Uništili su demokratiju u svojoj zemlji. I počeli su da uništavaju ;sve oko Rusije. Navikli su da kradu i uzimaju šta im se sviđa i da kupuju one koji su trebali od njih štititi nacionalne interese ;ove ili one države”, rekao je on.

Moraju se, kako je rekao, ojačati savezi i saradnja: "Moramo se osloboditi svake vrste zavisnosti od Rusije. ;Moramo obezbediti dovoljno oružja i delotvornosti da pružimo ;potpunu zaštitu u vazduhu, na kopnu, na moru i u sajber prostoru –u ovom ratu koji Rusija već vodi protiv Ukrajine, i u svakom ;novom ratu ako Rusija želi da proširi ratna dejstva sada ili da ponovi agresiju u budućnosti", kazao je on.

Ambasador Ukrajine u Crnoj Gori Oleh Gerasimenko rekao je da je Cetinje grad čiji meštani 100 dana neprekidno pružaju podršku Ukrajinu.

"Ti izvanredni ljudi su Cetinjani. U ime Zelenskog i čitavog ukrajinskog naroda se zahvaljujem Cetinjanima i Crnogorcima na podršci", rekao je Gerasimenko.

Slobodarski duh Crne Gore i Cetinja, kako je rekao, "daje dodatnu snagu Ukrajincima i veru da će dobro pobedi zlo, zlo ruskog okupatora".

Kurir.rs/Beta