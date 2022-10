(UŽIVO) LOKALNI IZBORI U CRNOJ GORI! Velika izlaznost u Podgorici: Do 18 časova glasalo preko 60,3 odsto građana

Foto: Printscreen/Video Plus

Dobrodošli u "Kurirov" večernji blog o lokalnim izborima u Crnoj Gori.

Izbori se održavaju u 14 opština. Iako su ovo lokalni izbori, izuzetno su važni, jer se održavaju i u glavnom gradu gde živi 190.000 stanovnika, što je skoro trećina građana Crne Gore.

Pored Podgorice, građani biraju lokalnu vlast u Bijelom Polju, Baru, Budvi, Danilovgradu, Žabljaku, Zeti, Kolašinu, Pljevljima, Plavu, Plužinama, Rožajama, Tivtu i Šavniku.

Pravo glasa ima oko 345.000 birača što je oko 64 odsto ukupnog glasačkog tela u državi. Na izborima učestvuje oko 100 izbornih lista, a bira se 481 odbornik.

Kurir televizija će emitovati specijalnu emisiju "CRNA GORA BIRA" od 21.30 časova.

Građani 14 od 25 opština Crne Gore biraju lokalnu vlast na izborima koji su najveći test rejtinga patrtija od parlamenarnih 2020. godine, kada je Demokratska partija socijalista (DSP) poražena i prešla u opoziciju.

Inače, Podgorica, u kojoj DPS vlada 20 godina, broji četvtrinu ukupnog biračkog tela u državi.

Kolašin: Do 18 sati glasalo 66,8 odsto, policija intervenisala na jednom biračkom mestu

U Kolašinu je, prema podacima OIK-a, do 18.00 glasalo je 66,8 odsto birača.

Radmila Šuković rekla je da je zabeležen je incident na mestu 22 OŠ Risto Manjolović jedna osoba želela je da ostvari pravo glasa u alkoholisanom stanju pa je došlo do incidenta gde je jedna članica komisije povređena.

- Osoba je ispoljila mišljenje pa je njegov listić proglašen nevažećim - rekla je Manojlović dodajući da je policija intervenisala.

Do 18 časova glasalo je preko 60,3 odsto građana

00:30 CDT - Izbori u CG - Do 18 časova glasalo 60.3 odsto

Prema podacima Demokratske Crne Gore izlaznost do 17 časova u Podgorici je 55,49 odsto birača, a na Žabljaku je 69,70 odsto, u Plužinama je 74,48, u Šavniku 52,29 odsto..

Izlaznost u Opštini Zeta do 15 sati je 49,3 odsto, u Kolašinu 53 odsto, dok je u Šavniku glasalo 50 odsto birača. Izlaznost u Plužinama do 15 časova je 66 odsto, u Danilovgradu 49 odsto, dok je i u ostalim opštinama u kojima se danas održavaju izboru izlaznost do 15 sati između 30 i 50 odsto.

Na lokalnim izborima u Rožajama do 15 sati glasalo je 32,14 odsto birača, odnosno 7,3 hiljade građana.

Predsednik Opštinske izborne komisije (OIK), Almir Hasović, kazao je agenciji MINA da OIK do sada nije zaprimila nijedan zvaničan prigovor povodom eventualnih kršenja izbornog procesa.

Na 96 biračkih mesta u Bijelom Polju do 15 časova glasalo je 42,54 odsto birača, odnosno 16.793 birača, saopšteno je iz OIK.

Na četiri biračka mesta koja su zatvorena - Šavnik, Kruševice, Bijela i Dubrovsko je upisano 37,24 odsto izlaznosti. U Šavniku je primećeno pojačano prisustvo policije, dok ugostiteljski objekti ne rade.

