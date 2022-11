VELIKI BROJ DECE U CRNOJ GORI BEZ OBAVEZNE VAKCINACIJE: Propisane kazne do 2.000 evra, dosad kažnjeno 94 roditelja

Sudovi za prekršaje su u protekle tri godine novčano sankcionisali 94 roditelja zbog nevakcinisanja dece, a najveća novčana kazna je iznosila 800 evra. Prema podacima sudova od 2020. godine do sada podneto je 547 predloga za pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja koji nisu vakcinisali decu po kalendaru obavezne iminuzacije, od kojih je 237 rešeno.

Iz Instituta za javno zdravlje upozoravaju da roditelji najčešće odbijaju da vakcinišu decu MMR vakcinom protiv malih boginja, zaušaka i rubeole. Prema podacima IJZ, preko 50 odsto mališna uzrasta od dve godine nije vakcinisano, dok ukupno 25.000 dece do 18 godina nije primilo vakcinu. Po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisane su kazne od 100 do 2.000 evra za roditelje koji odbiju da vakcinišu decu po kalendaru obavezne imunizacije.

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milena Popović Samardžić ističe da sudovi izriču simbolične kazne za odbijanje i odlaganje vakcinacije i da se na taj način problem ne rešava.

– Kalendarom obavezne imunizacije je propisano da deca moraju biti vakcinisana do određenog uzrasta, a zadatak inspekcije jeste da prilikom obilaska domova zdravlja prikuplja podatke o kašnjenju vakcinacije i protiv roditelja koji ne poštuju zakon pokreću postupke. Vrlo često sudovi izriču simbolične kazne od 100 evra roditeljima, dok izostaje pouka da je vakcinaciju potrebno sprovesti u nekom definisanom vremenskom roku. To stvara percepciju da plaćanjem kazne koju izriče prekršajni sud prestaje obaveza roditelja da vakciniše dete. Potrebno je da država donese jasne i decidne propise kojima će se osigurati obuhvati vakcinacijom. Trenutna obaveza proizilazi iz Zakona o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti, koji u članu 27 navodi da je roditelj dužan da detetu predškolskog i školskog uzrasta omogući vršenje vakcinacije protiv navedenih bolesti. Istim zakonom u članu 74 propisana je kazna od 100 do 2.000 evra za odbijanje ili onemogućavanje vakcinacije – kaže Popović Samardžić.

Popović Samardžić navodi da su male boginje (Morbili) najzaraznija bolest.

– To znači da jedna zaražena osoba može da zarazi veliki broj osetljivih osoba. U literaturi ćete naći da se radi o 12 do 18 osoba, a negde ćete naći da je to od 22 do 24 osobe, dakle osam puta je zaraznija od kovida, a videli smo u protekle dve godine kako sve to izgleda sa zaraznim bolestima – objasnila je Popović Samardžić.

Ističe da su studije utvrdile da MMR ne dovodi do pojave bolesti niti autizma.

– MMR vakcina je vakcina koja je najviše izučavana i koja je najviše bila pod lupom. Urađene su čak i studije u rizičnoj populaciji, kod dece koja već imaju u porodici brata ili sestru koji žive sa bolestima iz spektra autizma i samim tim smatrate ih rizičnom populacijom, gde imaju pozitivnu porodičnu anamnezu i takve osobe su se pratile. Morbili su najopasniji za decu mlađu od pet godina, a posebno rizični za decu mlađu od dve godine. Upravo iz tog razloga mi savetujemo pravovremenu vakcinaciju koja se obavlja između 12. meseca života i 15. meseca života – kaže Popović Samardžić.

