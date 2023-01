CRNA GORA POKREĆE SVEMIRSKI PROGRAM Abazović: U toku je razvoj satelita Luča koji će biti lansiran u orbitu

Crna Gora će prvi put u istoriji pokrenuti svemirski program, najavio je premijer Dritan Abazović.

On je najavio da će Ministarstvo nauke o tome doneti informacije na nekoj budućoj sednici Vlade.

"Razgovarali smo sa jednom organizacijom koja je već bila aktivna. To su sjajni ljudi, inovatori koji su poslali takozvani balon koji je napravio neke slike i krećemo da im damo punu podršku. Uspostavili smo komunikaciju sa naučnikom iz Holandije. To su dobri ljudi, koji su nam pomogli", rekao je on.

Crna Gora pokreće svemirski program i u toku je razvoj satelita 'Luča', koji bi trebalo da bude lansiran u svemir“, rekao je Abazović.

On je dodao da Crna Gora otvara još jednu perspektivu.

"To je postati narod koji učestvuje i u aktivnostima drugih zemalja širom sveta, to je nešto što je inovativno, razvijati i tu vrstu programa", rekao je Abazović.

On je dodao da se nada da će "naša 'Luča', u nekom doglednom periodu, 2023., 2024. godine, kad god bude, mislim da će poslužiti za ponos".

Naš satelit će biti pušten u orbitu, kao što postoje brojni sateliti drugih zemalja“, rekao je Abazović.

Iz Vlade je saopšteno da je premijer danas razgovarao sa Ninom Drakulić, Nikolom Perovićem i Filipom Jovićevićem, predstavnicima organizacije Montenegro Space Research, koja je pokrenula projekat lansiranja prvog crnogorskog satelita „Luča“.

foto: Zorana Jevtić

Abazović je, kako je saopšteno, naglasio da Vlada kroz Fond za inovacionu delatnost želi da podstakne mlade da stvaraju inovacije, navodeći da su oni "ledolomci" u našem društvu koji treba da menjaju privrednu, obrazovnu i naučnu sliku Crne Gore.

„Pokrećemo crnogorski svemirski program, stojimo iza naših inovatora koji razvijaju satelit Luča“, rekao je Abazović.

Na sastanku je razgovarano o ranijem lansiranju crnogorskog testnog satelita, u oktobru prošle godine.

Predstavnici Montenegro Space Researcha, kako se navodi u saopštenju, upoznali su Abazovića sa detaljima te aktivnosti.

„Tokom razgovora dogovorena je dalja komunikacija u vezi sa prevazilaženjem i rešavanjem administrativnih problema u vezi sa lansiranjem prvog crnogorskog satelita ’Luča’, te je dogovoreno da se u komunikaciji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja preduzmu sve potrebne pretpostavke. kreiran kako bi se nesmetano razvio projekat prvog crnogorskog satelita. Razgovarano je i o mladim crnogorskim naučnicima u svetu koji bi mogli dati značajan doprinos razvoju pomenutih projekata“, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Vijesti)