DPS U ČETVRTAK OBJAVLJUJE IME SVOG KANDIDATA: Među imenima spominje se i Milo Đukanović

Potpredsednik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković izjavio je da će do sutra saopštiti ko će biti njihov predsednički kandidat, da se izbor sveo na tri, četiri imena kao i da se najčešće pominje aktuelni predsednik i lider stranke Milo Đukanović.

"Najčešće se pominje predsednik Đukanović, tačno je da sam se pominjao i ja i nisam jedini... Tu je nekoliko imena figuriralo. Hajde da kažemo da se izbor sveo u principu na tri - četiri imena. U odnosu na našu procenu toga ko ima najbolje šanse za uspeh, donećemo odluku i informisati javnost, na vreme smo u svakom slučaju", rekao je Vuković u videu objavljenom na nalogu DPS-a na Tviteru.

On očekuje da kandidat DPS-a za predsednika bude prvi u prvom krugu izbora i da u drugom krugu uz podršku drugih partija pobedi i bude izabran za predsednika.

"Mislim da bi to bilo jako značajno, ne samo za našu partiju, ne samo za blok koji predstavljamo, nego i za Crnu Goru u celini", ocenio je on.

"Svesni smo da situacija u zemlji nije dobra i meni se čini da su predsednički izbori prava prilika da se pošalje poruka da ovo kako je Vlada radila, vladajuća većina poslednje dve i po godine, to nije dobro ni za koga, bez obzira na političke razlike i da nakon pobede na predsedničkim izborima uhvatimo zalet za parlamentarne, koji predstavljaju ključni momenat za političku budućnost Crne Gore", rekao je Vuković.

Predsednički izbori u Crnoj Gori su zakazani za 19. mart. Predlog kandidata za predsednika Crne Gore podnosi se Državnoj izbornoj komisiji (DIK) najkasnije do 26 februara do 24 sata, a DIK će listu kandidata objaviti najkasnije do 3. marta.

Do sada je DIK potvrdio samo kandidaturu lidera Demokratskog fronta (DF), Andrije Mandića.

Kurir.rs/Beta