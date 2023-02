VOZAČ "AUDIJA" (16) DOBIO KOLA, IAKO NIJE IMAO DOZVOLU: Porodice poginulih kivne na roditelje koji su dali volan maloletniku?!

A. M. (16), njegov brat od strica S. M. (16) i I. D. (16), koji su poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u petak uveče kod Rožaja, sahranjeni su juče na lokalnom groblju u svom selu.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u petak oko 22.30, kada je A. M., koji je upravljao vozilom "audi A3", u krivini kod mesta Zeleni na magistralnom putu Rožaje-Bać izgubio kontrolu nad vozilom i survao se u provaliju reke Ibar. Četvrti maloletnik koji je bio s njima u kolima smrti, F. D. (17), brat od strica poginulog I. D., zadobio je teške povrede i nalazi se u Kliničkom centru Crne Gore.

Bahato vozio

- Porodice su neme od bola, S. M. je sin jedinac i njegovi roditelji ne progovaraju od tuge, samo odmahuju glavom i ne veruju kakva ih je tragedija zadesila. S druge strane, povređeni F. D. je takođe jedinac i njegovi se mole da on preživi - kaže meštanin Rožaja i dodaje:

- Dve kuće su zavijene u crno, a priča se da su ogorčeni na porodicu vozača A. M., jer je bez vozačke dozvole vozio "audi a3", koji su mu roditelji kupili iako nije položio ispit.

Naš sagovornik kaže da su očevici na mestu nesreće rekli da je "audi" bukvalno leteo od brzine.

- Maloletnik vozi "audi" već neko vreme, a kupio mu ga je navodno otac, i svi su primetili da vozi brže i usred bela dana. Pojedini su ogorčeni na samu činjenicu i neodgovornost roditelja koji su mu to dozvolili - kaže meštanin i nastavlja:

- Kobne večeri A. M. je majka pozvala, kad je bio u blizini kuće, da joj kupi neke namirnice i on ju je poslušao. Vratio se s bratom i najboljim prijateljima do Rožaja, ali je prilikom velike brzine u krivini sleteo u ambis kanjona reke Ibra.

Kako navodi sagovornik, njegova majka je neutešna jer krivicu svaljuje na sebe i to što ga je vratila opet do grada.

- Nesrećna žena krivi sebe, jer su mladići nastradali zato što su je poslušali. Svi pokušavaju da joj objasne da je sudbina tako htela, ali ona to i dalje ne može da prihvati - kaže izvor.

Borba za život

Tinejdžeri su se kobne večeri sreli u kafiću u gradu, a onda su kolima smrti krenuli kući. Međutim, na putu do kuće pozvala ih je A. M. majka da se vrate do prodavnice, što su oni i uradili. Na tom povratku do grada završili su u provaliji dubokoj 20 metara, s prevrnutim autom. Povređeni maloletnik F. D. je prvi izvučen iz "audija A3".

- Pošto se nesreća dogodila na delu puta gde je naselje, ljudi su čuli stravične udarce i izašli su na ulicu, pa su pozvali Hitnu pomoć i policiju. Čuli smo da je povređeni Fazlija prvi izvučen iz kola, a da su ostala trojica bila u kolima bez znakova života - kaže izvor i dodaje:

- Obdukcija će pokazati od kojih povreda su preminuli, ali priča se da nisu imali vidljive povrede na sebi, već da su se udavili.

Prema rečima meštana Rožaja za Kurir, porodice nastradalih mladića nisu imale snage da posete mesto nesreće gde su im poginula deca. - Niko od njih još uvek nije otišao na mesto nesreće i ne znam kako će im biti kada budu skoro svakodnevno išli tim putem za Rožaje. Ispraćaj je na trgu u gradu - kaže meštanin.

U Srbiji osobe s napunjenih 16 godina mogu da krenu na teorijsku i praktičnu obuku. Obuka za polaganje vozačkog ispita može da se počne s punih 16 godina, a polaganje za vožnju sa punih 17. Mladi vozači ne smeju da voze u periodu od 23 časa do šest sati ujutru i imaju obavezu označavanja vozila P oznakom. Ona se stavlja u gornji ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla. Za njih važi nulta tolerancija za alkohol i za korišćenje mobilnih telefona, koje nije dozvoljeno čak ni uz hends fri aparat. Na auto-putu za vozače s probnom vozačkom dozvolom ograničenje brzine iznosi 110 km/h, a na moto-putu 90 km/h. Ono na šta treba obratiti pažnju prilikom izbora automobila je ograničenje upravljanja vozilom do 80 kW, osim ako je pod nadzorom lica koje ima vozačku dozvolu duže od pet godina. Obavezan nadzor starijih vozača u vozilu je neophodan kod vozača koji imaju manje od 18 godina. Tokom trajanja probne vozačke dozvole vozač sme da prevozi najviše tri osobe u vozilu.

