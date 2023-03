PROTESTI ISPRED OSNOVNIH SUDOVA U PODGORICI I KOTORU: Zaposleni i građani uplašeni posle aktiviranja bombe, bezbednost na minimumu

U Podgorici i Kotoru danas su održani protesti kojima su okupljeni građani skrenuli pažnju na neadekvatnu bezbednost u sudovima, a nakon što je muškarac u podgoričkom sudu ubio sebe bombom i ranio nekoliko osoba.

Milena Radulović, majka Marije Radulović, koja je teže povređena u eksploziji u Osnovnom sudu u Podgorici, kazala je novinarima na protestu da je "neverovatno" da u takvoj ustanovi kakva je sud, nema zaštite i da je šokirana šta se desilo njenom detetu.

Mladen Bulatović (39) aktivirao je u petak u prostrijama Osnovnog suda u Podgorici bombu, usmrtio sebe i povredio nekoliko osoba.

Tužilaštvo i policija još uvek utvrđuju motive, a nesreća u Sudu je pokrenula pitanje bezbednosti i drugih sudova i tužilaštava u Crnoj Gori.

Osnovni sud je jedan od najposećenijih, sa oko 2.000 stranaka i oko 450 suđenja dnevno.

foto: Teodora Orlandić

Postojeći detektor nije efikasan, a najposećeniji sud u zemlji obezbeđuju četiri policajca.

"Ovo je najveći i najbrojniji sud koji je nezaštićen. Država mora da nas zaštiti, jer su političari tu zbog nas, a ne mi zbog njih. Postali smo društvo koje svakodnevno može da očekuje ovakve događaje", kazala je sestra povređene, advokatica Sanja Radulović.

Predsednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović je kazao da je poslednji čas da "bezbednost ljudi u državnim organama bude podignuta na veći nivo".

"Volio bih da to ne ostane mrtvo slovo na papiru kao što je bio slučaj do sada. Svi sudovi moraju tehnički da se opreme kako bi građani bili sigurni", kazao je on.

Begović je rekao da posle svega očekuje odluku nadležnih.

"Suštinski ostavke ništa neće promeniti. Dajte da rešimo problem da nekom više ne padne na pamet da uđe u sud sa nedozvoljenim sredstvima", kazao je on.

Protest ispred osnovnih sudova u Podgorici i Kotoru, pored zaposlenih u tim zgradama, podržali su tužioci, advokati, sudski veštaci, građani.

Većinu sedišta sudova i tužilaštava obezbeđuju službenici Uprave policije, ali je to decenijama rađeno na neadekvatan način i bez dovoljno kadra i tehničkih sredstava, detektora metala, na loše uređenim pozicijama unutar tih institucija, upozoravali su ranije njihovi predstavnici.

(Kurir.rs/Beta)