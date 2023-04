"SPAJIĆ JEDNOSTAVNO ŽELI DA IMA MOĆ" Funkcioner Demokratskog fronta o mogućem raskolu u pokretu Evropa Sad: NEVOLJE SU TEK POČELE

Zamenik predsednika Pokreta Evropa sad Jakov Milatović, novoizabrani predsednik Crne Gore, izjavio je u Tivtu da sednica glavnog odbora te partije, na kojoj je bez njegovog prisustva odlučeno o samostalnom izlasku na predstojeće izbore, nije sazvana ni na etičkom, ni na principu zajedništva.

Milatović je time potvrdio navode medija da postoji nesaglasje između njega i predsednika Pokreta “Evropa sad” Milojka Spajića, koji je na sednici glavnog odbora određen za nosioca izborne liste te partije.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Ivan Kopitović, funkcioner demokratskog fronta.

- Mislim da je ovaj sukob tek počeo. On blago tinja, ali mislim da će kulminacija biti tek nakon parlamentarnih izbora. Možemo očekivati rascep unutar ovog pokreta. Spajić je vrlo mudro izašao iz ove situacije. Njegova desna ruka, gospodin Odović je isključen iz partije i to mu je bio jasan signal kako bi on mogao da prođe. Jedino pitanje koje se ovde postavlja jeste šta će se dešavati nakon parlamentarnih izbora 11. juna - rekao je Kopitović i dodao:

- Vrlo je jasna namera gospodina Spajića da jednostavno želi on da ima moć. Tako se i poneo na sednici predsedništva i glavnog odbora. Mislim da su se međuljudski odnosi narušili unutar tog pokreta i oni će čini mi se tek izlaziti na videlo kako vreme pred nama bude prolazilo. Meni je nezgodno da komentarišem njihove unutarstranačke odnose, ali to je negde i normalno pogotovo za jedan pokret koji ima respektabilnu snaga s obzirom da je gospodin Milatović izabran za predsednika Crne Gore. Rekao bih da su nevolje u raju tek počele.

