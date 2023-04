TRI MLADIĆA UHAPŠENA ZBOG PREBIJANJA MALOLETNIKA: Ucenjivao školsku drugaricu, a onda mu se osvetili prijatelji i njeni roditelji!

Policija u Podgorici uhapsila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su teško povredili učenika devetog razreda Osnovne škole (OŠ) "Štampar Makarije" u Podgorici.

Mediji su objavili da se F.K, S.K. i B.K. terete krivično za nasilničko ponašanje i nanošenje teške telesne povrede, a policija se zvanično još nije oglasila.

Oni se sumnjiče da su juče oko 10 časova blizu OŠ "Štampar Makarije" naneli teške povrede 14-godišnjem učenikute škole.

Dečak je navodno ucenjivao školsku drugaricu, a njeni roditelji su pre par dana dolazili da ga upozore, što nije dalo efekta.

Direktor škole Novica Gačević kazao je za portal Roditelji.me da je do incidenta došlo u blizini dvorišta, ali da u školi nisu do danas imali informacije da postoji problem između te djevojčice i dječaka iz devetog razreda.

Prema njegovim rečima, ni roditelji ih nisu obavestili da postoji bilo kakav problem.

Gačević je kazao da je dečak i ranije bio problematičnog ponašanja, ali da o ucenjivanju nisu ništa znali.

Kako je kazao, prema informacijama koje su tek danas dobili od ostalih đaka, povod je bio što je dečak nekako došao do njenog mobilnog telefona, odakle je preuzeo fotografije zbog kojih je kasnije ucenjivao.

"Tražio joj je za to novac, a kako smo saznali ona mu je određenu sumu i dala da bi izbegla da on objavi te fotografije ili da ih nekom pošalje. Čuli smo da je otac devojčice, kada je saznao za to, tražio od njega da obriše fotografije i vrati novac, ali on to nije učinio", rekao je Gačević.

Prema nezvaničnim informacijama medija, u napadu na učenika je korišćen i pendrek.

U Crnoj Gori je povećan broj slučajeva vršnjačkog nasilja.

