DOK DRŽIM MRTVO DETE U NARUČJU, ON ME U OČI GLEDA I PUCA: Stravično svedočenje majke lepe Šejle ubijene ispred porodične kuće

Indira Bakija danas je u podgoričkom Višem sudu izjavila da je Ilir Đokaj gledajući u oči nastavio da puca prema njoj dok je u naručju držala ćerku Šejlu Bakiju kojoj je nekoliko trenutaka ranije oduzeo život.

Ona je rekla da je Đokaj 30. septembra pretprošle godine došao ispred porodične kuće Bakija da ih sve pobije.

"Tvrdim da je tom prilikom došao u našu kuću da nas sve ubije. Da ugasi jednu porodicu. Dok držim mrtvu Šejlu, on me u oči gleda i puca. I dok sam govorila 'ubi mi dete, ubi mi dete”, izašao je iz kola i preko vrata dva puta pucao ka meni. Pred očima mi je još taj njegov pogled, pogled oduševljenja šta je napravio", kazala je Indira.

Ona je ispričala da je tog dana dok je sa Šejlom I rođakom išla do škole po mlađu ćerku srela optuženog Đokaja.

"Ćerkica je istrčala iz škole i rekla da je videla Ilira. Ušli smo u auto. Pratio nas je kolima. Nije pokazao da želi da nam se javi. Došli smo do kuće. Parkirali smo se a on iza nas. Izašli smo iz auta. Šejla je vodila mlađu sestru u kuću. Izašao je i on iz svog automobila", prisetila se majka pokojne devetnaestogodišnjakinje događaja koji su prethodili hororu, a prenosi "Pobjeda".

foto: Facebook / Alternativa Crna Gora

Ona je negirala tvrdnje optuženog Đokaja da su se zbog vere protivili vezi njihove kćerke sa optuženim ali da je majka optuženog jednom prilikom njenoj kćerci kazala: "Kako si lijepa, što ne staviš jedan krst oko vrata".

"Šejla je znala ko je on i koje je vere. Poštujemo njegovu i sve vere. Šejla je za njegovu slavu svojoj svekrvi nosila baklave i slatko. Ja sam pravila cveće za 8. mart. Imam poruke od njegove majke koje to dokazuju, gde mi se ona zahvaljuje", kazala je Indira Bakija.

Ona je dodala da nikada nisu mučili Šejlu zbog veze sa Đokajem, ali da su kao roditelji strahovali da će napustiti školu.

Njihovi strahovi su, kako je kazala, bili opravdani, jer je Šejla imala dosta neopravdanih časova.

"On je dolazio do škole. Imala je neopravdane časove. Razgovorom smo, kao svaki roditelji, dok je bila maloletna pričali da završi školu", nastavila je Šejlina majka.

foto: Printscreen Instagram

Ona je navela i da je njena porodica po završetku škole, Šejli i Iliru dala na korištenje stan u Budvi kako bi se osamostalili.

"Ponudili smo stan u Budvi da ne žive više kod njegovih. Nakon prekida njihove vanbračne zajednice primetila sam da je Šejla pod stresom. Trudili smo se da budemo tu za nju, da joj damo volje, da je podignemo", kazala je Bakija.

Maloletna sestra od ujaka Šejle Bakije potvrdila je da je na dan zločina Ilir Đokaj pratio nju, Šejlu i Šejlinu majku.

"Bili smo preplašeni. Koliko se sećam, kada smo stigli kući iz automobila je prvo izašla Šejla koja je ubrzanim korakom vodila mlađu sestru u kuću", prisetila se Šejlina sestra navodeći da je u kući Bakija provodila većinu vremena i da joj je Šejla bila kao rođena sestra.

Šejla je ubijena pred očima svoje porodice: oca, majke, babe i sestri.

Devetnaestogodišnja devojka se prema oceni tužilaštva našla na meti optuženog Đokaja jer je odbijala da obnovi nekoliko meseci ranije prekinutu vanbračnu vezu.

Za to vreme, optuženi Đokaj je proganjao Šejlu, slao poruke preko lažnih profila, pretio, govorio da među njima nije gotovo i da je njen život u njegovim rukama.

Pretnje upućene Šejli obistinile su se poslednjeg dana septembra 2021. godine kada je Đokaj došao ispred njene porodične kuće i iz pištolja nepoznate marke pucao u devetnaestogodišnjakinju nakon što mu je ponovila da ne želi da živi sa njim i da ga ne voli.

Nakon što je ispalio smrtonosne hice, otac Šejle Bakije je prišao Đokaju i pokušao da ga uhvati za ruku, ali je optuženi okrenuo pištolj ka njemu i ispalio jedan projektil u grudi.

Đokaj je nakon vatrenog pira ušao u svoj automobil i ispalio još dva metka prema Šabanu Bakiji koji se uputio ka optuženom.

Jedan od ispaljenih projektila pogodio je Šabana u trbuh dok je drugi završio u stubu porodične kuće.

Đokaj je, 18. aprila prošle godine, prilikom kontrole optužnice u podgoričkom Višem sudu, kazao da se duboko kaje zbog ubistva Šejle i da njegov život nema smisla jer je izgubio ono što je najviše voleo.

On je se izvinio porodici Bakija za preživljenu tragediju.

Šaban Bakija tvrdi da nikada nije prijetio ili napao Đokaja

Šaban Bakija rekao je da nikada nije pretio ili napao optuženog Ilira Đokaja iako se protivio vezi koju je imao sa njegovom ćerkom Šejlom smatrajući da je premlada.

"Apsolutno ne postoji bilo koja mogućnost da sam mu ja, ili bilo ko od moje porodice, pretio ili ga fizički napao. U početku nisam bio zadovoljan njihovom vezom. Nikad mu nisam pretio, samo sam ga molio kad su krenuli da se zabavljaju da se okanu, jer je ona mlada, u tom smislu, jer nije bila punoletna", kazao je otac Šejle Bakije.

On je naveo da Ilir Đokaj po dolasku ispred njihove kuće 30. septembra 2021. godine nije bio agresivan i da ništa nije ukazivalo da će počiniti zločin.

"Bez grama milosti direktno je pucao u Šejlu. Nekoliko metaka je ispalio direktno u nju, u gornji deo tela. Tada sam krenuo ka njemu i on puca ka meni, ispaljuje jedan metak", prisetio se otac pokojne devojke.

On je naveo da je i brata Ilira Đokaja molio da utiče na optuženog i da im ne upada u kuću da ga ne bi prijavljivali policiji.

Otac pokojne Šejle je kazao da je Đokaj njegovu ćerku psihički maltretirao ali da nije bio fizički nasilan.

"Nije je tukao. On je nju manipulisao", kazao je Šaban Bakija.

(Kurir.rs/Pobjeda)