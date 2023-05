"MNOGI ĆE TEK U NEDELJU ODLUČITI ZA KOGA DA GLASAJU" Pavićević: Izašli smo iz najdramatičnijeg perioda, jedan faktor je JAKO BITAN

Nakon predsedničkih izbora u Crnoj gori, naše komšije očekuju još jedni, i to parlamentarni, koji će se održati 11. juna.

U trci za mesto u parlamentu ukupno je 15 izbornih lista.

Vladimir Pavićević, politički analitičar analizirao je, za gledaoce Kurir televizije, dešavanja na političkoj sceni u Crnoj Gori.

On ukazuje da je Crna Gora, nakon Milove vladavine, izašla iz najdramatičnijeg doba.

- Ovo nije bilo praktikovano. Milatović kao novoizabrani predsednik poručio je da je dijalog uvek tu. To je jedan od elemenata koji smanjuje tenzije i doprinosi tome da kada dođu izbori, ništa strašno, nema više pritisaka. Mislim da će ovi izbori biti osobeni i da postoji veliki broj ljudi koji će na sam dan izbora odlučiti za koga će glasati - smatra Pavićević.

Potez Milatovića ide kontra Milovoj praksi.

- Nisam video neki razlog da se ne ide, osim u jednom delu koji govori o tome da je Milatović iz pokreta Evropa sad, pa će to doprineti samom pokretu, ali to je sitnica - kaže Pavićević.

Rezultati anketa koje svi dobijaju, uglavnom su navijačke i prvi dan, kako je ukazao on, za koji će vezati očekivanje dobrih prognoza, biće nedelja.

- Atmosfera je potpuno drugačija i vrlo je teško da se dođe do preciznih podataka i prognoza, do nedelje kada se dođe na adaptirano tlo, pa tada će se znati i biti verodostojno, a do nedelje ja bih sa rezervom uzimao sve podatke - rekao je Pavićević.

