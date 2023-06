"MILO ĆE DA TI PLATI" Uzeli pred izbore opremu vrednu 250.000 €, a sad se prave ludi: Treba nam telefon sa MNOGO MEMORIJE za šefa

Saradnici nekadašnjeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića naručili su za potrebe izborne kampanje i njega lično opremu vrednu skoro 250.000 evra koju sada odbijaju da plate.

Tako tvrdi Aleksandar Vučinič, osnivač kompanije WinX, koji je Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podneo krivičnu prijavu protiv bivšeg šefa kabineta crnogorskog predsednika Miodraga Radovića.

Lepa Medenica iz VDT navela je Vijestima da će odluku o prijavi doneti nakon njene svestrane analize dok iz kabineta bivšeg predsednika navode da sa "indignacijom odbacuju navode" da je bilo ko u ime i za potrebe Mila Đukanovića naručivao i dobijao tehničku opremu.

Vučinić je Vijestima takođe rekao da je Radovića prijavio zbog toga jer je od 15. novembra 2022. godine do 12. aprila 2023. godine više puta zloupotrebio službeni položaj, pričinio njemu štetu, a sebi i drugima korist. Objasnio je da je Radović naručivao najsavremeniju opremu, koju je neretko i sam preuzimao, a govorio da će mu platiti kad Đukanović njemu da novac.

- Radović je govorio da Milo Đukanović treba da mu da novac kako bi platio najsavremeniju kompjutersku opremu i telefone koji su preuzeli od mene, a koja im je kako je govorio bila nužna za kampanju. U više navrata odbijao je da potpiše otpremnicu, a nekoliko puta porudžbinu su umesto njega preuzeli iz jedne firme. Nakon više obećanja sada odbija da prizna i da je poručivao opremu - kazao je Vučinić koji je tužilaštvu predao 154 priloga i pet snimaka koji navodno dokazuju njegove tvrdnje.

Tužilaštvu je napisao da ga je Radović prvi put kontaktirao 15. novembra prošle godine kad je za tadašnjeg predsednika države naručio najsavremenije mobilne telefone.

Vučinić je naveo da mu je Radović posebno tražio "Epl 14 pro max" sa "što više memorije" za Đukanovića.

- Taj je za šefa i on je najbitniji - navodno je rekao Radović.

foto: Printscreen/Pink

Objašnjava da su poručeni stoni i laptop računari, štampač, eksterni hard disk, smart TV...

- Preneo mi je informaciju da je TV uređaj za potrebe kancelarije predsednika Crne Gore, a računar i računarska oprema za kancelarijske poslove i potrebe... Kasnije je naručio opremu za tehničku zaštitu od čega dve spoljnje kamere, unutrašnju, karticu za skladištenje snimljenog materijala, jednu GoPro akcionu kameru sa adekvatnim dodacima koji omogućavaju kačenje na vozilo i na telo osobe, dodatne baterije... Rekao je da je oprema za video nadzor i akciona kamera neophodna za momke iz predsednikovog obezbeđenje - navedeno je u prijavi.

Vlasnik firme WinX to je potvrdio i Vijestima navodeći da mu je Radović tada rekao kako će neko drugi preuzeti opremu jer je namenjena za Predsedništvo i mora prvo da prođe proveru.

Radović, iako ništa od dostavljene robe nije platio, kako tvrdi Vučinić, naručuje u januaru novu opremu. Tada je tražio 3D štampače, server, četiri hard diska, tri UPS uređaja, kamere za video-nadzor, kartice, propratni materijal za 3D štampač... Vučinić objašnjava da je tu opremu Radović preuzeo 13. februara, a desetak dana kasnije tražio je opremu za digitalnu video-produkciju.

- Rekao je da je neohodno da se što pre obezbedi jer je potrebna za snimanje video-spotova za predsedničku kampanju i buduće parlamentarne izbore. Paralelno su naručivani i isporučeni razni modeli mobilnih telefona. Ukupan broj isporučenih telefona je 82. Dana 11. marta tražio je dodatnu opremu za video produkciju - piše u prijavi.

Radović je tražio i da "šef" pogleda cene, a naručivao je i 20. i 26. marta...

Od tada do 6. juna, Radović, kako tvrdi Vučinić, obećava da će platiti dug od 252.755,14 evra duga za preuzetu robu stalno pomerajući rok za pet ili deset dana. Objašnjava i da ga je Radović obmanjivao pozivajući se na Đukanovića. Na kraju je rekao da neće da plati ništa i da ne želi da bude "kolateralna šteta".

- Odbio je da potpiše otpremnicu navodeći da "neće da plati nešto što neko nosi na Konik" aludirajući na mobilne telefone koji su preuzeti - piše u prijavi.

"STRKAO JE NA KRATAK PUT"

Prema dokazima koje je Vučinić predao tužilaštvu, Radović je navodno tražio da se fakture zavedu drugačije, kako bi se platile, a tvrdio je i da Đukanović "ne konta" kako je teško "manjima" kad im neko duguje.

Vučinić je 23. februara pitao Radovića je li proverio za plaćanje, ali dobio je odgovor da je Đukanović "strkao na jedan kratak put".

- To sa njim mogu samo. Ne konta nekad ni on kako je teško nama manjima da funkcionišemo kad ti neko duguje toliko. On mi je doduše rekao kad se uzme sve najedno, ali ne konta koji je to užas za tebe - napisao je Radović u poruci.

Deset dana kasnije, nakon što je Vučinić obavestio šefa kabineta bivšeg predsednika države da prodavac robe traži 50 odsto avansa, Radović mu odgovara: "Neka ne kenja".

TVRDE DA ZA ĐUKANOVIĆA NIJE NARUČIVANO

Iz kancelarije bivšeg predsednika Đukanovića su naveli da sa indignacijom odbacuju navode da je bilo ko u ime i za potrebe doskorašnjeg predsednika naručivao i dobijao tehničku opremu o kojoj se govori.

- Sve što je naručivano za potrebe Službe predsednika Crne Gore u vreme dok je doskorašnji predsednik Đukanović obavljao funkciju Predsednika države, rađeno je transparentno, a u skladu sa procedurom i sve uredno izmireno o čemu postoji dokumentacija. Dodatno, ništa za potrebe predsedničke kampanje ni za predsednika lično, nije niti naručeno, niti plaćeno iz Službe predsednika Crne Gore. Takođe, niko nije mogao dobiti ni pisani, a kamoli usmeni nalog iz tadašnjeg Kabineta predsednika Đukanovića za porudžbu bilo kakve opreme u te svrhe - navode iz kabineta.

Ddaju da se nadaju da će nadležni državni organ sprovesti efikasnu istragu i utvrditi sve činjenice kako bi se izbegla "dalja tendenciozna i potpuno neutemeljena politizacija ove teme".

(Kurir.rs/Vijesti)