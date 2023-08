SKANDAL! MINISTAR SMENJEN, NAREDBA OSTALA: Ploču u Morinju i dalje čuva Vojska Crne Gore!

Opština Kotor svakog meseca šalje komunalnu inspekciju da ukloni spornu spomen-ploču u Morinju, ali to ne dozvoljava Vojska Crne Gore ni deset meseci od donošenja rešenja Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

To je “Vijestima” rekao predsednik Opštine Kotor Vladimir Jokić (Demokrate), potvrdivši da spomen-ploča do danas nije uklonjenja, iako je UIP 20. oktobra prošle godine Opštini uručila rešenje kojim je naložila uklanjanje spomen-obeležja.

Ploču su, protivno odredbama Zakona o spomen-obeležjima, postavili bivši crnogorski ministar spoljnih poslova Ranko Krivokapić (SDP) i bivši ministar odbrane Raško Konjević (SDP), s kolegama iz Hrvatske, ministrom vspoljnih i evropskih poslova Gordanom Grlić-Radmanom i ministrom odbrane Tomom Medvedom na napuštenim nekadašnjim vojnim objektima u Morinju.

Naredba po kojoj uniformisani i naoružani vojnici 24 sata moraju obezbjeivati napušteni nekadašnji vojni objekat u kome nema struje, vode, ni elementarnih uslova za život, pa stražari naizmenično spavaju u vojnom vozilu parkiranom u krugu objekta, a fiziološke potrebe vrše u obližnjoj šumi, izdata je dok je na čelu Ministarstva odbrane bio Konjević. Naredba, međutim, nije poništena posle Konjevićeve smene sa čela Ministarstva odbrane, čijim radom već deset meseci koordinira ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić (URA).

“Ništa se novo nije dogodilo – tabla do danas nije uklonjena jer to sprečavaju vojnici koji i dalje stražare u Morinju. Mi otprilike jednom na svakih mesec dana ponovo tamo pošaljemo Komunalnu inspekciju i Komunalnu policiju s nalogom da sprovedu u delo rješenje UIP-a o uklanjanju nelegalno postavljene spomen-ploče, ali im vojnici ne dozvole da oni to sprovedu u delo”, kazao je Jokić.

On je dodao da se Komunalna policija i Komunalna inspekcija vrate neobavljena posla i sačine službeni zapisnik koji dalje prosleđuju UIP-u kao dokaz da su pokušali, ali su bili sprečeni u sprovođenju u delo obavezujućeg rešenja inspekcije.

Jokiću je UIP, pošto je vojska prvi put ovako postupila, 24. oktobra prošle godine “odrezala” novčanu kaznu kao odgovornom licu u Opštini, koja je bila dužna da sprovede u delo rešenje UIP.

Iz Ministarstva odbrane nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” zašto Vojska i dalje čuva spomen-ploču i zašto nije izmijenjena naredba.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović (URA) koji je Krivokapića nasliedio i na mestu osobe koja koordinira radom Ministarstva spoljnih poslova, još u januaru je medijima kazao da će sadašnju ploču u Morinju zameniti novom “na kojoj će činjenično biti navedeno ko je odgovoran za ratni zločin počinjen na mestu nekadašnjeg vojnog objekta”.

Spomen-obeležje postavljeno je u znak sećanja na činjenicu da je tu u periodu 1991-1992. nekoliko meseci funkcionisao tzv. Sabirni centar za ratne zarobljenike s dubrovačkog ratišta, a u kojem su bili zatočeni brojni zarobljeni pripadnici hrvatskih snaga koje su branile Konavle i Dubrovnik od crnogorskih rezervista u uniformama JNA, kao i mnogi hrvatski civili s te teritorije.

Crnogorsko pravosuđe je pre nekoliko godina donelo više osuđujućih presuda protiv bivših stražara u tom Sabirnom centru konstatujući da su oni počinili krivična dela ratnih zločina jer su tukli i zlostavljali zatočenike.

Krivokapić i Konjević u društvu Grlić-Radmana i Medveda, te tadašnjeg ministra bez portfelja u Vladi Crne Gore i lidera HGI Adrijana Vuksanovića su pozivajući se na “kulturu sećanja” u Morinju 10. oktobra prošle godine postavili spomen-ploču. To je urađeno mimo zakonske procedure predviđene Zakonom o spomen-obeležjima i bez odluke Vlade Crne Gore, odnosno bez zakonom neophodne saglasnosti Opštine Kotor.

Sporna spomen-ploča s tekstom koji na dubiozan način tretira istorijske okolnosti 1991. kada je država Crna Gora bila nesumnjivi i voljni učesnik agresije na Hrvatsku na području Konavala i Dubrovnika, postavljena je, kako je konstatovala inspektorka za zaštitu kulturnih dobara koja je izdala nalog za njeno uklanjanje, bez “dokumentacije koja dokazuje da se predmetna ploča nalazi u Programu spomen-obeležja koji usvaja Skupština opštine Kotor, niti da postoji saglasnost Vlade Crne Gore jer se radi o događaju za koji nije proteklo propisanih 50 godina od momenta nastanka”.

“Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovdje je bio logor takozvani Centar Morinj (3. 10. 1991-18. 8. 1992.) za zatočene hrvatske civile i branioce. Sećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!”, tekst je na spornoj spomen-tabli, a čiji je autor, kako se kasnije ispostavilo, sam tadašnji crnogorski ministar spoljnih poslova i počasni predsednik SDP-a Ranko Krivokapić.

Ploču zaklanjaju vojni kamioni

U odnosu na vreme kada su se Krivokapić, Konjević, Grlić-Radman i Medved svečano slikali ispod sveže postavljene spomen-table, ona se sada najčešće i ne vidi jer je gotovo stalno zaklonjena parkiranim vojnim kamionom koji koristi straža što obezbeđuje ovaj objekat, iako on zvanično, još od 2006. nije u nadležnosti Ministarstva odbrane, već Ministarstva finansija.

