"ABAZOVIĆ JE MOJ ČETVRTI SIN" Srđan Đoković otkrio zbog kojih Novakovih reči je zaplakao: Spustio sam slušalicu i plakao pola sata

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović uručio je zahvalnicu istaknutim predstavnicima crnogorske dijaspore i iseljenika za njihov doprinos promociji Crne Gore i jačanju veza sa Srbijom. Svečanost je održana u Crnogorskoj kući u Beogradu.

- Ja ne mogu da iskažem svoje zadovoljstvo i sreću što se nalazim u ovoj kući ovdje. Za mene je ista kuća gde sam rođen u Mitrovici, Zvečanu, mom Beogradu, tako isto osećam i za Crnu Goru - kazao je Srđan Đoković.

Priča da su njegovi roditelji imali jako teško odrastanje, naročito njegovi baba i deda, koji su tokom bombarodvanja morali da pobegnu iz Metohije u Crnu Goru gde su živeli do kraja rata.

- Odatle, iz tih teških situacija, iz tog kamena i krša i teškog vremena je potekao naš ponos i dika Novak Đoković. Ponos i dika Srbije i Crne Gore podjednako - naveo je Đoković.

Priča i da ga je Novak pre desetak godina zvao da mu kaže da se ženi, te da će svadba biti na Svetom Stefanu.

- Pitam ga zašto na Svetom Stefanu, tvoja zemlja je Srbija, tvoj grad je Beograd. On meni molim - šta sam ceo život učio, to je jedna zemlja i jedan narod. Spustio sam slušalicu i plakao pola sata - toliko o vaspitanju - kazao je Đoković.

foto: Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zatim je zahvalio Abazoviću.

- Ovom čoveku dugujem neizmjernu zahvalnost. Ja sam rekao da je on moj sin i brat. On je ustvari moj četvrti sin. To što je vratio imovinu SPC-u, to je za ponos i diku njegovoj porodici. On je i deo moje porodice - kazao je Đoković.

Među dobitnicima nagrada su se našli proslavljeni glumac Petar Božović, spisateljica Vesna Dedić, teniser Novak Đoković, pjevač Sergej Ćetković i posthumno reditelj Jagoš Marković.

Abazović je kazao da je ovo samo početak odnosa države koji treba da se menja prema najboljim građanima, te da Crna Gora laureatima želi da kaže “hvala”.

- Vi pokazujete da je Crna Gora mnogo veća nego što je njen broj stanovnika i nego što je njena teritorija. Misija ovakvih okupljanja je da budemo bolji ljudi. Jedni sa drugima možemo da uradimo veoma dobre stvari - zaključio je Abazović.

Kurir.rs/CDM