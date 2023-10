MUP CRNE GORE IZDAO UPOZORENJE Očekuju se intenzivne padavine, jaki udari vetra i grmljavina

“Na osnovu upozorenja Zavoda, sutra se očekuje jako jugozapadno strujanje, u drugom delu dana mestimično jaka kiša, pljuskovi i grmljavinski procesi”, saopšteno je iz MUP-a.

Na teritoriji Crne Gore, u jutarnjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će prvo usloviti kišu na jugozapadu, zatim će se padavine proširiti i na ostale predele. U drugom delu dana intenzivnije padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Znatno manje padavina se očekuje na krajnjem severu.

“Vetar će biti južnih smerova, umeren do jak, ponegde u višim predelima na severu na udare i olujne jačine. Duž obale se očekuju jači talasi -more talasasto do jače talasasto”, upozoravju iz MUP-a.

Kao posledica obilne kiše lokalno su mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode -flashflood efekti posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presecaju planinske kosine.

Kurir.rs/CDM