RUS UHODIO BUDVANKU I VREĐAO JE Osuđen na 20 dana zatvora

Kako je saopšteno iz tog suda kazna je izrečena u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru u produženom trajanju. "On je sankcionisan, jer je u postupku dokazano da se u više navrata u od oktobra do 31. decembra 2023. godine naročito drsko i uvredljivo ponašao prema oštećenoj K.B.(30) iz Budve sa kojom je bio u kraćoj emotivnoj vezi, na način što je po okončanju veze uhodio na putu od kuće do posla, upućivao joj uvrede i fizički je dodirivao bez njene saglasnosti", navodi se u saopštenju.

Iz Suda za prekršaje navode i da je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi do pravosnažnosti rješenja osujetio izvršenje kazne zatvora, K.I je bez odlaganja upućen na izdržavanje kazne u UIKS Spuž.

Kurir.rs/RTCG