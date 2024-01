OD SARADNIKA DO METE KAVČANA: Evo kako su popadali brojni Zvicerovi saradnici

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal predožilo je sudu da postupak protiv takozvanog “vračarskog klana” spoji sa postupkom po optužnici koja je nedavno podignuta protiv odbeglog Radoja Zvicera i ostalih za planiranje ubistva Strahinje Savića cijanidom dok je bio u zatvoru u Crnoj Gori.

Pripremno ročište u postupku protiv “vračarske grupe”, na čijem je čelu, prema optužnici, bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, koja je optužena za tri ubistva i pet pokušaja ubistva, trebalo bi da bude nastavljeno 6. i 7. februara. U međuvremenu je Apelacioni sud u Beogradu potvrdio optužnicu i protiv Zvicera i Vušovića za planiranje ubistva Savića, nakon čega je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo da se ova dva postupka spoje i da se vođi “kavačkog klana” i ispostavi njegove kriminalne grupe u Srbiji, takozvanim “vračarcima”, sudi u jednom sudskom postupku..

Vušović i Zvicer su u bekstvu i za njima su raspisane poternice. Optužnicom protiv Vušovićevog klana obuhvaćeno je 38 optuženih, a neki od njih su i na optužnici protiv Zvicera.

“Inače, i u optužnici koja je podignuta proitv odbeglog vođe “kavačkog klana” navodi se da su kriminalnu grupu koja je planirala likvidaciju u zatvoru cijanidom organizovali Zvicer i Vušović”.

Vođa “vračaraca” Nikola Vušović optužnicom se tereti za šest krivičnih djela teško ubistvo, od čega tri u podstrekavanju i tri u pokušaju podstrekavanja.

Što se tiče te optužnice, Apelacioni sud smatra da postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na opravdanu sumnju da su okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret u ovom krivičnom postupku, kao i da celokupno optuženje predstavlja logičnu usklađenost. Dodaje se da će svi prikupljeni dokazi biti predmet kontradiktornog postupka koji će se sprovesti pred prvostepenim sudom i o čemu će prvostepeni sud dati svoju ocenu nakon sprovedenog dokaznog postupka, prenosi pomenuti medij.

S druge strane, u optužnici protiv Kotoranina Radoja Zvicera, koju je pre nekoliko dana potvrdio Apelacioni sud u Beogradu, piše da je on organizovao kupovinu cijanida u Bugarskoj, a onda ga predao ljudima Nikole Vuševića kako bi otrovali Strahinju Savića, koji je u tom trenutku bio u pritvoru u Bijelom Polju.

Kako piše u optužnici, smrtonosni otrov utrljan je u vruće pečenje jer su saznali da Savić, koga su zvali Debeli, to najviše voli da jede i da neće moći da odoli.

Tužilaštvo konstatuje da je desetak grama otrova, po Zvicerovom nalogu, preuzeto u Sofiji, ispred stadiona “Georgi Asparuhov”, odakle je prokrijumčareno do Srbije, a potom do Bijelog Polja. Pripadnici kriminalne grupe, kako proizilazi iz tužilačkih spisa, nadali su se, u prvom momentu, da će Savić biti prebačen u Spuž, jer bi im to olakšalo situaciju, ali se to nije dogodilo. Imali su precizne informacije da on istražiteljima detaljno iznosi svoja saznanja o pripadnicima grupe, ali i o zločinima koje su počinili.

Od saradnika do mete “kavčana”

Savić je u januaru 2021. uhapšen u Budvi zbog sumnje da je sa Lazarom Ilićem pripremao likvidaciju Marka Ljubiše Kana, koji važi za osobu blisku rivalskom “škaljarskom klanu”. On je, navodno, posle hapšenja istražiteljima odmah dao šifru svog telefona i otkrio važne informacije zbog kojih su kasnije uhapšeni brojni saradnici “kavčana”, zbog čega je i sam postao njihova meta.

