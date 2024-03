"NEKOLIKO SEKUNDI PRE KRAJA ČUJE SE TUP UDARAC" Ubio Šejlu pred očima njenog oca, pa se pravdao: Rekli mi čovečuljan, a ne ČOVEK

Na samom početku ročišta optuženi Ilir Đokaj se obratio sudu povodom odgledanog snimka na prethodnom ročištu koji je snimljen uoči i tokom tragičnog događaja.

"U mojoj porodici je pre svega važno da se poštuje porodica i vera. Ja sam taj dan doživeo ono što sam mislio da neću nikada, jer sam vaspitavan da poštujem porodicu i veru. Toga dana sam bio ponižen i vređan i shvatio sam da porodica koju sam cenio, poštovao i volio da me ne smatra dostojna njih i da sam za njih, kako su mi izgovorili, samo "čovečuljan, a ne čovek". I ako sam se ja trudio na svaki mogući način da ugodim Šejli i njegovoj porodici. To se ogleda u tome da sam prestao da je jedem svinjsko meso i pijem alkohol. Jedino nisam prihvatio da promenim veru. Pritisak je najviše bio zbog toga. Ovoj nesreći su doprineli uvrede i na kraju udarac. Ja ću snositi posledice", kazao je optuženi Đokaj.

On je dodao da želi pred sudom da iznese ono što pokušava da se sakrije sve vreme a to je "da je udaren ispod levog oka".

"Sve što sam rekao pred ovim sudom je istina. Nekoliko sekundi pre kraja snimka čuje se tup udarac, udarac koji sam dobio ispod oka. Osetio sam strašan bol, nakon čega sam reagovao i izazvao ovu tragediju za obe porodice. Za sve što sam pred sudom rekao tražim poligraf", dodao je Đokaj.

Advokat Srđan Lješković je, nakon što je sud zabranio određen broj pitanja odbrane koja su bila upućena veštaku, kazao da sud ne dozvoljava optuženom da se brani.

foto: Printscreen Instagram/Facebook / Alternativa Crna Gora

Lješković je osporio nalaz tima veštaka i predložio nezavisno veštačenje koje bi, po njegovom predlogu, uradio neko od zemalja regiona.

Naglasio je da ovaj tim veštaka nije vodio računa kako se optuženi osećao kada su mu upućivane uvrede i da li je to uticalo na njegovo ponašanje koje je dovelo do kobnog događaja. Takođe, istakao je i da veštaci nisu analizirali i tumačili da li je udarac, za koji odbrana tvrdi da je optuženi dobio u predelu oka, uticao na njegov postupak.

"Prigovaramo ovakvom nalazu i mišljenju, jer postoji više kako formalnih tako i suštinih propusta: Najveći propust je što nema nigde navoda da su upšte veštaci razgovarali sa okrivljenim detaljno i precizno da bi utvrdili kakva je njegova intrapishička dinamika i ne zna se i dalje kako je on razmišljao i funkcionisao u kritično vreme. Oslonili su se na iskaz okrivljenog pred pravosudnim organima koji po svojoj prirodi utvrdjuju činjenično stanje a ne intrapsihičku dinamiku. To je zadatak sudskih veštaka i oni to nisu uradili. Bavili su se analiziranjem snimka ali snimak pokazuje kako se ko kretao i šta je ko radio. Ali ne pokazuje šta je ko razmišljao, šta je ko osećao i kako se ko odlučivao šta treba uraditi ili kako uopšte funkcionisati", prigovorio je advokat Lješković.

Dodaje da se veštaci nisu uopšte izjasnili do eventulanoj motivaciji okrivljenog da počini delo koje mu se stavlja na teret, niti su uopšte pokušali da sagledavajući njegovu intrapsihičku dinamiku u sporno vreme utvrde šta se stvarno dogodilo i zašto je počinio delo koje mu se stavlja na teret.

"A danas smo vidjeli da ne mogu korektno, detaljno i dovoljno stručno da objasne motivaciju što je od presudne važnosti za procjenu sposobnosti okrviljenog da shvati značaj djela koja preduzima i upravlja njima a posledično utiče i na pravnu kvalifikaciju djela koje mu se stavlja na teret i samim tim na zaprećenu sankciju. Povredu oka koju zadobija su potpuno prevideli, odnosno izostavili logičnu i jasnu psihijatrijsku mogućnost da ona njega povređuje ali ne fizički nego psihički i kako to deluje na njega. Nisu objasnili ni njegovo ponašanje neposredno pre samog dela, zašto ćuti ima spuštenu glavu i ne govori ništa dok traje vređanje njega i verbalni napad na njega. Šta se tu dogadja, kakva je tu njegova, kako već govorimo više puta, intrapsihičkka dinamika. I da li to može da donese i kako je to uticalo na njegovo dalje delovanje", dodao je Lješković.

Advokat je naveo i da je posebno problematično njihovo uvođenje ljubomore u objašnjenje.

"eštaci govore da su neka osjećanja poput ljubomore normalana osjećanja što nije utemeljeno u struci. Pored toga nije jasno ko je na koga i zašto ljubomoran a nema nigdje logičnijeg objašnjenja da je Ilir Đokaj ljut na nekoga što brani vezu... Na koga bi on mogao da bude ljubomoran. Manji problem u vještačenju, ali i dalje jeste problem i propust je to što koriste dijagnoze koje ne postoje u klasifikacionom sistemu koji se kod nas koristi i dvije dijagnoze iz iste grupe poremećeja F 43 prevode na naš jezik kao potpuno iste a one nisu iste, ima razlike između njih", naglašava advokat Lješković.

Lješković je naveo da "zaključno gledano veštaci nalaze da se ovje radi o osobi sa narcističim crtama ličnosti, to je osoba niže tolerancije na frustraciju, povredljivija, sujetnija i sklona da se lako uvredi i da doživi povredu sebe kao ličnosti..."

O ovom predlogu sud će odlučiti na narednom ročištu.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Ilira Đokaja, koji se terete da je 30. septembra prošle godine u Tuzima ubio nevenčanu suprugu Šejlu Bakiju (19). Tada je ranjen i Šejlin otac Šaban Bakija.

-On je na terasi porodične kuće oštećenih, iz obesti i osećaja posjedovanja oštećene Šejle Bakije, a zbog njenog odbijanja da obnovi ranije prekinutu vanbračnu zajednicu sa njim, ispod dukserice uzeo pištolj i ispalio nekoliko projektila u pravcu oštećene, od kojih je zadobila teške i po život opasne povrede usled kojih je nastupila smrt - navodi se u spisima predmeta i dodaje da je tom prilikom pogođen i Bade Bakija, koji je zadobio teške telesne povrede.

Dalje se navodi da se osumnjičeni Đokaj udaljio prema vozilu parkiranom ispred kuće, a kada je vidio da Šaban Bakija ide za njim, ispalio je još jedan projektil u njegovom pravcu, koji ga je pogodio.

