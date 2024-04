NOVI OBRT U AFERI "TUNEL": Analize pokazale da DNK tragovi ne pripadaju nikom od osumnjičenih

Veštačenje DNK tragova iz tunela i depoa Višeg suda u Podgorici u koji je provaljeno početkom septembra prošle godine ne podudara se sa biološkim profilima osumnjičenih Nikole Milačića i Ivice Piperovića, što ukazuje da oni nisu osobe koje su istražitelji označili kao kopače i učesnike nezapamćenog upada u jednu od najobezbeđenijih institucija sistema.

To je Pobjedi potvrdila advokatica Maja Turković.

Milačić i Piperović uhapšeni su 12. oktobra prošle godine pošto su ih nekoliko sati ranije uhapšeni Katarina Baćović i Marjan Vuljaj prilikom saslušanja kod tužioca označili kao organizatore krađe stvari iz sudskog depoa.

Mesec ranije, nakon razotkrivanja upada u depo Višeg suda, Osnovno tužilaštvo je otvorilo istragu protiv osumnjičenih kopača tunela – četvorice srpskih državljana – Milana i Veljka Markovića, Dejana Jovanovića i Vladimira Erića, koji je nakon hapšenja u Švedskoj 20. marta izručen Crnoj Gori, a na listi osumnjičenih učesnika ovog projekta našao se i Podgoričanin Predrag Mirotić.

Mirotić je prvi uhapšeni u istrazi slučaja ,,Tunel“. On je, prema navodima naredbe o pokretanju istrage, vozio kopače tunela od Zabjela do centra grada, kada su odlazili da prave podzemni prolaz do depoa Višeg suda, pomagao osumnjičenima da nesmetano borave u Podgorici i obezbeđivao im alat kojim su obili sudsku prostoriju.

Advokatica Turković je kazala da u dosadašnjoj istrazi prokopavanja tunela i upada u depo Višeg suda u Podgorici, a koja je skoro privedena kraju, u odnosu na njenog branjenika Nikolu Milačića nema apsolutno niti jednog dokaza koji ukazuje da je povezan sa ovim događajem.

“U međuvremenu je gotov i nalaz veštačenja izuzetih DNK tragova sa lica mesta i rezultat je takav da nigde nema biološkog profila okrivljenog Milačića”, kazala je ona.

Erić saslušan bez advokata

Advokatica Turković navodi da je prema informacijama kojima raspolaže poslednja radnja koju je tužilac preduzeo u ovom predmetu saslušanje okrivljenog Vladimira Erića, a kojem ona nije prisustvovala.

“Tužilac me nije obavestio da će Vladimir Erić biti saslušan, što je u suprotnosti s odredbama Zakona o krivičnom postupku. Uprkos tome, svakako raspolažem informacijom da je ovaj okrivljeni izjavio da ne poznaje Nikolu Milačića i da prvi put čuje za njegovo ime i prezime”, kazala je Turković.

Imajući sve ovo u vidu, advokatica Turković ceni da tokom istrage u ovom slučaju, a koja traje neopravdano dugo, nije pribavljen nijedan dokaz koji bi potvrdio bilo kakvu povezanost Milačića i potvrdio navode okrivljene Katarine Baćović, koja je svojom izjavom inkriminisala njenog branjenika.

“Zbog čega smatram da u konačnom usled nedostatka dokaza postupak mora biti obustavljen protiv mog branjenika”, kazala je ona.

Istraga ovog slučaja ni posle sedam meseci nije ponudila čvrste dokaze niti nagovještaj ko stoji iza upada u depo Višeg suda, kao ni što je bio motiv zbog kojeg se krenulo u ovaj nesvakidašnji kriminalni projekat.

Tunel je zabetoniran

Osim toga, tunel kroz koji je iz stana susedne zgrade provaljeno u depo Višeg suda zabetoniran je 9. oktobra prošle godine na predlog tadašnjeg premijera Dritana Abazovića, a njegovim zatrpavanjem onemogućena je bilo kakva rekonstrukcija mesta zločina tokom dalje istrage.

Bitan detalj u vezi s ovim nesvakidašnjim slučajem je i da su se dan nakon otkrića tunela koji vodi do depoa Višeg suda premijer Dritan Abazović, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i ministar pravde Marko Kovač sa saradnicima pojavili na licu mjesta – u podrumu stana u Njegoševoj ulici i potom u depou – iako uviđaj nije bio završen.

Istog dana u popodnevnim satima premijer Abazović je, praktično kao rukovodilac istrage, saopštio da je ,,neko iz Višeg suda morao biti povezan sa kopanjem tunela“.

On je početkom januara ove godine saslušan u Osnovnom tužilaštvu u svojstvu građanina nakon što je krajem decembra u emisiji „Link“ na Radiju Crne Gore kazao da ima operativna saznanja ko bi mogao da bude glavni osumnjičeni u slučaju „Tunel“ i šta je bila namera tog slučaja.

Međutim, umesto pompezno najavljenih dokaza za rasvetljavanje slučaja ,,Tunel“ Abazović je tužiocu predočio već ispričane teorije o motivima upada u depo podgoričkog Višeg suda.

Podsećamo da je Baćović u istrazi priznala da je bila deo grupe koja je prokopala tunel, dok njen emotivni partner Marjan Vuljaj nije sporio da je skrivao nakon što je otkrivena provala u depo Višeg suda. Njih dvoje su označili Milačića i Piperovića kao osobe koje su organizovale krađu oružja iz depoa Višeg suda.

Sa druge strane, Milačić i Piperović su negirali bilo kakvu vezu sa slučajem ,,Tunel“.

Prve informacije o provali u depo Višeg suda pojavile su se 11. septembra. Narednog dana saopšteno je da je u depo provaljeno kroz tunel koji je vodio do podruma stana u susjednoj zgradi.

Interesantno je da ,,rupu u zidu“ depoa i tunel nisu otkrili policijski inspektori, već službenice Višeg suda kada su tokom popisa, sat iza ponoći, tražeći odakle struji vazduh u prostoriji gde nema klime – iza police sa registratorima, otkrile rupu u zidu, a onda i tunel.

