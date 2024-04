POLICIJA PRETRESA OBJEKTE NA ŽABLJAKU KOJI NAVODNO PRIPADAJU LAZOVIĆU: Velika akcija MUP crne Gore

Policija od jutros pretresa više objekata na Žabljaku.

Prema nezvaničnim saznanjima, veruje se da su pitanju su objekti Marka Lazovića, sina uhapšenog bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Očekuje se zvanično policijsko saopštenje povodom ove akcije.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) objavilo je pre dva dana video snimak samo dela imovine za koju bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i nekadašnji istaknuti funkcioner policije Zoran Lazović ne spore da je njihovo vlasništvo. Kako je saopštio portparol SDT-a Vukas Radonjić, SDT i Specijalno policijsko odjeljenje svakodnevno preduzimaju brojne radnje u cilju identifikacije imovine Lazovića i Katnića, i to kako one koja je upisana na njih i članove njihovih porodica, tako i one za koju postoji određeni stepen sumnje da je upisana na druga fizička i pravna lica, a čiji su stvarni vlasnici okrivljeni i članovi njihovih porodica.

“S tim u vezi, objavljujemo video snimak samo dela imovine za koju okrivljeni ne spore da je njihovo vlasništvo i ukazujemo da će javnost u daljem toku postupka biti obaveštena i o drugoj imovini za koju postoji osnovana sumnja da je stvarno vlasništvo okrivljenih i sa njima povezanih lica”, saopštio je Radonjić.

Katnić i Lazović uhapšeni su u nedelju 14. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. Nakon saslušanja kod istražnog sudije Višeg suda u Podgorici, određen im je pritvor do 30 dana.

MANS je još u aprilu pretprošle godine godine objavio da je sin Zorana Lazovića, Marko Lazović, kupio pre četiri godine vrednu nekretninu u prestižnom podgoričkom kvartu od kompanije “Bemaks”.

Po njihovim navodima, Marko Lazović je dobio nekretninu pod povoljnim uslovima, ispod tržišne cene, a kako je Istraživačkom centru Mreže za afirmaciju nevladinog sektora potvrđeno iz “Bemaksa”, Lazovići su kumovi sa ranijim zvaničnim vlasnikom te kompanije Veselinom Kovačevićem.

Povodom nuđenog jemstva u Višem sudu za Petra Lazovića, Zoranovog sina, posebno se pominje imovina kompanije “Gufo”, koja je poslužila kao garancija da se predloži jemstvo za mlađeg Lazovića. Od jula 2022. godine, Petar Lazović je u pritvoru a SDT ga tereti za ozbiljna krivična dela.

Kompanija “Gufo” bila je jedan od investitora u izgradnji zgrade poznate kao “Južna kapija grada”, koja se nalazi na obodu Podgorice, a koju je gradio upravo “Bemaks”, prenio je MANS, a drugi investitor na tom projektu je “Master Inženjering”, vlasnik zgrade u kojoj je supruga Lazovića stekla stan i garažu pod povlašćenim uslovima.

Prema tvrdnjama iz MANS-a, “Master Inženjering” je i investitor izgradnje objekta “Hotel Kruser” u Budvi, koji takođe gradi “Bemaks”.

Dok je Marko kupovao nekretnine, piše MANS, njegov brat Petar je značajne sume novca izdvajao za kupovinu novih automobila.

(Kurir.rs/RTCG/Preneo: A.N.)