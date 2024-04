NEVREME ĆE OKOVATI CRNU GORU, OČEKUJU SE OBILNI PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM: Snažan ciklon prelazi preko Srbije, pašće 100 LITARA KIŠE

U toku noći i sutrašnjeg dana preko južnog i srednjeg dela Jadranskog mora premeštaće se snažan ciklon, a on će drugog dana vikenda doneti promenu vremena i Srbiji. Na svom putu ka severoistoku on će preći preko našeg područja i direktno pogoditi i Crnu Goru.

U Crnoj Gori već tokom večeri sledi jače naoblačenje sa kišom.

U toku noći i u nedelju ujutro širom Crne Gore očekuju se veoma obilne padavine.

Širom Crne Gore padaće jaka kiša i biće praćena pljuskovima, dok se na jugu, jugoistoku i na primorju očekuju veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom. U ovim predelima palo bi i do 100 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a u ostalim predelima od 30 do 70 litara.

U planinama na severu očekuje se sneg. Sneg bi padao iznad 1000 metara i palo bi i do 20 centimetara snega, a tokom jutra sneg bi se spustio i u niže predele severne Crne Gore, pa bi zabeleo čak i gradove.

Kada je reč o planinama centralne i istočne Crne Gore, sneg će padati iznad 1.500 metara i biće povremeno praćen i grmljavinom.

Duvaće pojačan južni i istočn i vetar.

Tokom dana očekuje se postepeno slabljenje padavina.

Maksimalna temperatura kretaće se u nedelju od 0 do 10°C u severnim predelima, od 6 do 12°C u centralnim predelima i od 13 do 17°C u južnim predelima Crne Gore.

Promenljivo i svežije vreme u Crnoj Gori očekuje se i tokom većeg dela sledeće sedmice.

