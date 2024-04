MILAN PEŠAČIO IZ NEMAČKE DO OSTROGA: Prešao je 1.400 kilometara za 35 dana, prošao nekoliko zemalja, i ima VAŽNU PORUKU (VIDEO)

Milan Đundić je 3. marta peške krenuo iz Nemačke na hodočašće u manastir Ostrog, na put dug preko 1.400 kilometara.

Na svom putovanju je prošao kroz Nemačku, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, da bi na kraju ušao u Crnu Goru. Sam put je trajao čitavih 35 dana, a na Ostrog je došao 5. aprila.

Njegov put bio je pun izazova, ali su mu podršku pružali brojni pratioci na društvenim mrežama gde je objavljivao svoj napredak u putovanju.

Trećeg dana svog puta je napisao na Instagramu:

"Na ovom putu sa mnom su bog, moj ranac i moj optimizam da ću uspeti i stići do najveće svetinje. Budite moja podrška, to će mi mnogo značiti, pogotovo kada uveče raširim šator, raspalim vatru i ostanem sam u tišini" napisao je on nakon trećeg dana putovanja.

U toku putovanja delio je sa pratiocima svoj optimizam.

"Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća, ako je ne budeš imao sa čime uporediti" napisao je ovaj mladić koji je preduzeo put vredan poštovanja.

(Kurir.rs/Adria/Preneo: A.N.)