APELACIONI SUD POTVRDILO: Budo Banana i njegova ćerka oslobođeni optužbi ZA ŠVERC 1.2 TONE KOKAINA

CRNA GORA - Budimir Krstović i njegova ćerka Marina Krstović, u ponovljenom sudskom postupku oslobođeni su od optužbe da su švercovali 1.206, 298 kilograma kokaina.

"Apelacioni sud Crne Gore je nakon javne sednice veća od 11.04.2024. godine, doneo presudu Kž.br. 1/24 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici K.br. 128/23 od 21.07.2023.godine. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Budimir Krstović i Marina Krstović oslobođeni su optužbe da su kao saizvršioci izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer nije dokazano da su učinili krivično delo za koje su optuženi. Odlučujući o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, veće Apelacionog suda je ocenilo da nasuprot navodima žalbe prvostepena presuda nije zasnovana na bitnim povredama odredaba krivičnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, niti na onim na koje se ukazuje žalbom VDT-a, kao i da je prvostepeni sud na valjan način i u zakonito sprovedenom postupku, utvrdio sve činjenice potrebne za donošenje pravilne i zakonite odluke", navodi se u odluci Apelacionog suda.

foto: Žana Bojanić/DAN

Prvostepenu presudu je u julu 2023. godine izrekla sudija Vesna Kovačević u Višem sudu u Podgorici.

Sudija je tada ostala kod već ranijeg obrazloženja oslobađajuće presude izrečene krajem novembra 2022. godine, navodeći tada da tužilaštvo nije pružilo nijedan dokaz da su optuženi nabavili kokain od NN osobe, kako je to navedeno u optužnici.

Ne krijući ogorčenje zašto je bez ikakvog razloga uhapšen zbog šverca kokaina, Budimir Krstović je kazao tada novinarima da država ima mogućnost da istraži ko je naručilac ove pošiljke. Na konkretno novinarsko pitanje da li na nekoga sumnja, odgovorio je:

“Bivši direktor ANB-a Dejan Vukšić, pružio je tužilaštvu dokaz u tom predmetu, ali tužilaštvo se nije upristojilo da aktivira te podatke. Zašto ih ne iznesu. Ja Milana Kneževića nikada nisam branio u životu, a zašto me on branio. Zato što je bio direktor u skupštinskom Odboru za bezbednost. On zna sve. I kada je nastao taj kokain i gde je pošlo to auto… Droga uopšte nije iz mog magacina izbačena u paketima, postoje svedoci. Ne mogu ja da licitiram sa imenima, da li je “Petar”, “Dragan” Ili ovaj. Ako imamo 5.000 policijaca, njih 5.500 će reći da Krstovići nemaju veze sa drogom. Služba i u Srbiji i u Crnj Gori zna i čija je droga i ko je platio robu. Ja nemam dokaze da je to nečije. Ja ne mogu da licitiram sa imenima. Imam troje dece, ja ne mogu da ih izlažem riziku. Ovo stvarno treba da se objavi”, izjavio je Budimir Krstović.

foto: Printscreen/Youtube/Dan

Njegova ćerka Marina Krstović je izjavila da je očekivala oslobađajuću presudu.

“Nadali smo se istoj odluci Višeg suda. Kao što sam rekla, sudija Vesna Kovačević je detaljno i temeljno obrazložila presudu kao i prvi put. Sporna je bila tehnička stvar. Tako da se iskreno nadam da tužilaštvo neće predati žalbu Apelacionom sudu. Mada znajući kakav se teror vrši nad nama već dve godine, verovatno će se opet žaliti, ne znam na osnovu čega. Umesto da su ovo vrijeme i napore uložili u istragu da saznaju ko su stvarni naručioci droge, oni su rešili da progone mene i moga oca. Jer im je tako odgovaralo ili im je neko tako naredio”, izjavila je Marina Krstović nakon izrečene oslobađajuće presude.

Jovanović: Oslobađajuća presuda je jedna vrsta opomene političkim akterima

Advokat Stefan Jovanović, koji je uz kolege advokaticu Bojanu Franović i advokata Dragoljuba Đukanovića, branio optužene Budimira i Marinu Krstović, za "Vijesti" je komentarisao odluku Apelacionog suda koji je potvrdio oslobađajuću presudu Višeg suda.

"Ova presuda predstavlja dokaz da u crnogorskom pravosudnom sistemu postoje sudije od integriteta koji svoj posao rade časno i pošteno. Takođe, ova presuda je jedna vrsta opomene političkim akterima i poruka da se ne mešaju u posao koji nije njihov. Treba da se uzdrže od komentarisanja nečega što ne potpada pod njihovu nadležnost. Politikim istupima i komentarima, mi umesto da čuvamo vladavinu prava, mi je urušavamo. Svako treba da se drži iz svog posla. Ova presuda je da pravo i politika jednostavno ne idu 'ruku pod ruku'", izjavio je advokat Jovanović.

Podsetio je da su otac i kćerka u pritvoru nevini proveli 16 meseci.

