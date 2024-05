STOTINE VLASNIKA APARTMANA DUŽ JADRANA BESPLATNO DAJU SMEŠTAJE: Žena nudi GRATIS LETOVANJE za 15 porodica! Evo kome je namenjeno

Potez jedne žene koja je rešila da pokloni sedmodnevno letovanje u Crnoj Gori za 15 porodica, oduševio je mnoge!

Naime, već nekoliko godina na Fejsbuku postoji grupa "Iznajmljivači sa srcem" gde vlasnici apartmana daju decu sa posebnim potrebama i njihovim porodicama besplatno letovanje.

- U fejs grupi Iznajmljivači sa srcem, gde vlasnici apartmana, uglavnom na hrvatskom primorju, daju deci sa posebnim potrebama da besplatno letuju sa porodicom, ove godine jedna gospođa iz Crne Gore ponudila sedmodnevno letovanje za 15 porodica. Kuća joj pevala - napisao je jedan korisnik mreže X.

Mnogi korisnici oduševili su se potezom ove žene.

- Pohvale za sve takve ljude, srećom mislim da je postao trend da se obrati pažnja na takve ljude ili decu i da im se omogući ili letovanje ili zimovanje, svakako pohvalno i više od toga - navodi se u jednom od komentara.

Kako se može videti na profilu grupe "Iznajmljivači sa srcem" vlasnici apartmana već su krenuli da nude besplatno letovanje, ali je gospođa koja je ponudila besplatno letovanje za čak 15 porodica je oduševila sve.

- Poštovani roditelji, evo posle male pauze opet smo moja porodica i ja tu za vas. Letovanje u Sutomoru, 700m od mora u sledecim terminima: 1. od 2 do 9. juna pet porodica, 2. od 9 do 16. juna 4 porodice, 3. od 16 do 23. juna tri porodice, 4. od 23 do 30. juna tri porodice. Molim roditelje da se jave kad budu sigurni da mogu da dođu u ponuđenom terminu. Ulazak u apartman je od 12 sati (osim prve grupe, oni mogu već od 8 sati), a izlazak iz apartmana 8 sati ujutro - napisala je ova žena velikog srca.

Inače, ova grupa osnovana je 2017. godine i broji 13.000 članova.

